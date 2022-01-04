Исторический момент, контейнеры для елочек и другие новости

Из-за переменчивой погоды и скользких тротуаров в понедельник в вильнюсскую Республиканскую больницу попало большое количество людей с травмами. По этой причине в Лаздинайской больнице приостановлены плановые операции. За последние сутки в больницу за помощью обратились 330 человек, 60 из них были госпитализированы. Травмы получили 179 человек – пока это «рекорд», обычно в больницу обращается в два раза меньше пострадавших.