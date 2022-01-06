Ямы на дорогах, простывшие водители транспорта и другие новости

В Вильнюсе заделали 650 ям на дорогах. А десятая часть водителей столичного транспорта заболели простудными заболеваниями. Об этих и других новостях читайте ниже.
С приходом Трех Королей завершаются католические Рождественские праздники. Во многих городах проходят праздничные шествия. А православные христиане Рождество будут отмечать уже завтра, 7 января.
Министерство обороны составило списки призывников на текущий год. В общей сложности в списки попали 54 тыс. молодых людей в возрасте 18–23 лет, из них планируют призвать 3828 человек. Вся важная для призывников информация находится на странице karys.lt.
Представительство Тайваня в Литве подтвердило, что в ближайшее время Тайвань планирует инвестировать в стране 200 млн долларов США.
Министерство внутренних дел предлагает продлить чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. Однако премьер-министр страны отметила, что правительство пока не будет выносить этот вопрос на рассмотрение.
Две трети литовских депутатов уже подали документы, без которых с понедельника нельзя будет попасть в парламент.
Социал-демократы Вильнюсского района обнародовали резолюцию о вопиющей ситуации с ценами на отопление для жителей этого района.
С начала этого года компания Kelių priežiūra заделала 650 ям на дорогах. О ямах можно сообщать по телефону 1871.
За первые шесть месяцев 2022 года в Литве в систему дополнительного пенсионного накопления планируют вернуть больше 200 тыс. жителей – отчисления автоматически возобновятся с июля этого года, если человек повторно не откажется от участия в системе. Люди могут самостоятельно посчитать, выгодно ли им откладывать средства. Калькулятор можно найти по ссылке.
Поездки жителей Литвы вернулись на докризисный уровень, люди чаще стали посещать физические магазины. Поступают значительные переводы из-за границы, люди используют меньше наличных – вот несколько тенденций прошлого года, которые показало исследование 300 тыс. клиентов Revolut в Литве.
Около 10% всей водителей общественого транспорта в Вильнюсе заболели сезонными простудными заболеваниями, поэтому троллейбусы и автобусы могут опаздывать.
С сегодняшнего дня в столице заработали площадки по сбору елок. В этом году их 89, и работать они будут до 31 января.
Татуировки перестанут быть красочными – Евросоюз запретил многие цветные пигменты.