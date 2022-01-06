Ямы на дорогах, простывшие водители транспорта и другие новости

За первые шесть месяцев 2022 года в Литве в систему дополнительного пенсионного накопления планируют вернуть больше 200 тыс. жителей – отчисления автоматически возобновятся с июля этого года, если человек повторно не откажется от участия в системе. Люди могут самостоятельно посчитать, выгодно ли им откладывать средства. Калькулятор можно найти по ссылке.