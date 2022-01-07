Православное Рождество, «каталог» Шяуляйского района и другие новости

Православное Рождество завершает марафон любимых зимних праздников. А информационный центр туризма и бизнеса Шяуляйского района представил новое интересное справочное издание. Об этих и других новостях читайте ниже.
Православные верующие отмечают Рождество. С этим светлым праздником их поздравил Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. В целом 7 января Рождество празднуют примерно 12% всех христиан мира.
Ультрамарафонец Александр Сорокин за день улучшил два рекорда планеты. На проходящем в Тель-Авиве 12-часовом забеге Сорокин пробежал 177,41 км и тем самым улучшил свой собственный рекорд (170,309 км). Одновременно Сорокин побил мировой рекорд в 100 миль (160,93 км), которые он пробежал за 10 час. 51 мин. 39 сек.
В Вильнюсе в субботу состоится традиционный забег в память о погибших 13 января 1991 года защитниках свободы Литвы. С 12:00 до 13:30 по пути маршрута забега будет ограничено движение. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Будьте внимательны!
В связи с беспорядками в Казахстане Министерство иностранных дел Литвы настоятельно рекомендует не ехать в эту страну, а находящимся там литовцам – избегать общественных мест. Контакты посольства Литвы в Казахстане.
Этим летом для посетителей намечено открыть Клайпедский маяк.
В Шяуляйском районе выпустили современный красочный справочник с самой полной, полезной и интересной информацией об этом районе. Его планируется перевести еще на 6 языков. Издание выдается бесплатно во многих туристических точках Шяуляйского района.
Мошенники, прикрываясь именем Минздрава, предлагают в интернете якобы волшебный препарат неясного происхождения от паразитов.
Telia, Tele2 и Bitė компенсируют звонки в Казахстан и из Казахстана.
11 января Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) выезжает на первые в 2022 году гастроли. В Висагинском культурном центре «Драугисте» в 11.00 и 13.00 покажут премьеру детского спектакля РДТЛ – театрализованный концерт-игру «Когда вырасту, стану…».
9 января в 12.00 в Литературном музее А. Пушкина состоится путешествие в мир развлечений XIX века. Сотрудникам музея удалось «разговорить» афишу 1873 года и разгадать множество тайн того времени – об этом они и расскажут. Необходима регистрация.
В воскресенье, 9 января, в Русском драматическом театре Литвы покажут комедию положений «Ужин дураков» по одноименной пьесе французского писателя Франсиса Вебера.
Один из крупнейших магазинов Iki-Minskas (Žirmūnų, 2) закрывается на реконструкцию. Он будет закрыт до средины марта.
Сегодня мобильный пункт вакцинации заботает в клайпедском «Акрополисе».
Департамент защиты окружающей среды напоминает, что декларирование налогов на загрязнение окружающей среды подходит к концу. Декларации за минувший год принимаются до 15 февраля.
Подготовлен проект поправок, ужесточающих правила коммерческого рыболовства в Куршском заливе. С проектом можно ознакомиться до 13 января на странице Министерства окружающей среды am.lrv.lt/.
6 января, во время Трех Королей, на торжественном мероприятии в Молетай были награждены победители конкурса «Золотой венок». Ими стали лучшие народные мастера страны – хранители традиций разных направлений искусства и народного промысла.