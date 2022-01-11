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Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

Автор Анжелика Орлёнок
Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости
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Совсем скоро светящийся исполин зажжет часы, отсчитывающие дни до 700-летия Вильнюса. Стали известны лучшие рестораны минувшего года по версии клиентов компании Wolt. Об этих и других новостях читайте ниже.

Правительство временно, на 5 недель, приостановит требование о предъявлении «паспорта возможностей» детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила премьер Ингрида Шимоните. Цель отсрочки – освободить мобильные пункты тестирования.

13 января в полдень возле здания Сейма, на площади Независимости, начнутся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников свободы.

Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

С сегодняшнего дня попасть в здание Сейма Литвы могут только политики, имеющие «паспорт возможностей».

25 января столица начнет отсчитывать дни, оставшиеся до ее 700-летнего юбилея. 699-летие Вильнюса будет праздноваться несколько дней. А начнет праздник 4,5-метровый светящийся человек-часовщик, который зажжет символические часы, отсчитывающие время до 700-летия.

Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

Получив счета за отопление в декабре, жители Вильнюса назвали их рекордными. У некоторых, по сравнению с прошедшим сезоном, тепло подорожало вдвое.

Перед прошедшими праздниками жители страны на покупки в Интернете потратили на треть больше денег, чем год назад. В целом – более 167 млн евро.

В связи с нехваткой специалистов обсуждается сокращение срока изоляции из-за коронавируса до 7 дней. Об этом заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис. Сейчас этот период составляет 10 дней.

Со следующей недели Литва на несколько недель приостановит пассажирское авиасообщение с аэропортами Армении, Великобритании, Израиля, Ирландии, Норвегии, Украины, Швеции, Финляндии. Это делается в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Началось распространение бесплатных регистрационных билетов на открытие программы «Каунас – культурная столица Европы». В связи с пандемией количество билетов ограничено. Их можно получить на сайте kaunas2022.eu.

Департамент статистики Литвы представил индекс цен, на основании которого меняется размер налога на регистрацию автомобилей. Об этом сообщила Regitra. Прирост цен составляет около 10%. Новые тарифы применяются с 10 января.

Жителям столичных районов Пашилайчяй и Перкункиемис хотелось бы, чтобы было больше зелени. Это показал опрос, проведенный сянюнией Пашилайчяй. Люди мечтают видеть больше клумб, кустарников и сосен.

Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

Центр вакцинации в столичном Litexpo работает последнюю неделю. Как сообщает столичное самоуправление, привиться от COVID-19 в Вильнюсе можно будет в 60 местах.

Выбраны лучшие рестораны Wolt 2021 года. В течение декабря пользователи мобильного приложения могли отдать свои голоса за полюбившиеся рестораны в нескольких категориях. По итогам опроса наибольшее количество голосов в категории «мировых вкусов» набрал ресторан бао и вока Dou Asia Šnekutis стал лучшим среди ресторанов с блюдами литовской кухни. А лучшее соотношение цены и качества, по мнению опрошенных, предлагает iLunch, который победил также в категории «обеды».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс находится в отпуске. Он проводит его в Нью-Йорке. В социальных сетях Шимашюс поделился фотографией нечищенных, засыпанных снегом тротуаров. «И это Нью-Йорк», – написал мэр.

Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

Литературный музей им. А.С. Пушкина 22 января приглашает на мероприятие Vilnius jau nebe tas, посвященное дню рождения Вильнюса. На нем расскажут, каким был Вильнюс в начале XX века, когда появились и исчезли газовые фонари, чем были опасны деревянные тротуары и т.д. Регистрация обязательна.

В Пауписе в столице появилась интересная световая инсталляция, при помощи которой можно узнать ближайшее будущее. Если нажать на кнопку, расположенную рядом с экраном, на нем появится информация о том, каким будет наступивший год.

Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

Фото – vilnius.lt.

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