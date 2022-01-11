Светящийся человек-часовщик, лучшие рестораны и другие новости

Выбраны лучшие рестораны Wolt 2021 года. В течение декабря пользователи мобильного приложения могли отдать свои голоса за полюбившиеся рестораны в нескольких категориях. По итогам опроса наибольшее количество голосов в категории «мировых вкусов» набрал ресторан бао и вока Dou Asia Šnekutis стал лучшим среди ресторанов с блюдами литовской кухни. А лучшее соотношение цены и качества, по мнению опрошенных, предлагает iLunch, который победил также в категории «обеды».