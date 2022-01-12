Литовские гандболисты отправились на чемпионат Европы, непонятные корзины в городском парке Шяуляй и другие новости

Правительство приняло решение, что до весны «паспорт возможностей» детям будет нужен не с 12, а только с 16 лет. Предлагается также отказаться от обязательного тестирования для некоторых работников, сделав его обязательным лишь в сфере медицины и соцуслуг. Решение по этому вопросу правительство обещает принять через неделю.

Центр регистров предупреждает: из-за технических работ в пятницу вечером и в субботу ночью не будет возможности обновить «паспорт возможностей».