Литовские гандболисты отправились на чемпионат Европы, непонятные корзины в городском парке Шяуляй и другие новости

Литовские гандболисты отправились в Словакию на чемпионат Европы. А в Шяуляйском городском парке появились непонятные корзины.
Мужская сборная Литвы по гандболу отправилась в словацкий город Кошице, где 13 января стартует 15-й в истории чемпионат Европы. Откроет турнир сборная Литвы поединком с Россией. Потом литовских гандболистов ожидают игры с хозяевами чемпионата словаками и одними из фаворитов турнира – норвежцами.
В столице начались мероприятия, посвященные Дню защитников свободы. Полный список мероприятий можно найти на странице Вильнюсского самоуправления vilnius.lt.
Правительство приняло решение, что до весны «паспорт возможностей» детям будет нужен не с 12, а только с 16 лет. Предлагается также отказаться от обязательного тестирования для некоторых работников, сделав его обязательным лишь в сфере медицины и соцуслуг. Решение по этому вопросу правительство обещает принять через неделю.
Центр регистров предупреждает: из-за технических работ в пятницу вечером и в субботу ночью не будет возможности обновить «паспорт возможностей».
Вместо звонка выбирают интернет. Как показывают данные платформы manodaktaras.lt, по сравнению с прошлым годом количество регистраций к врачам через интернет выросло на 50%.
Ежегодный фестиваль Palangos stinta в этом году будет проходить с 11 по 13 февраля. В программе – пахнущая огурцами корюшка, рыбацкие мелодии, конкурсы и гастрономические чемпионаты.
В отреставрированном городском парке Шяуляя появились непонятные для горожан корзины. Выяснилось, что они предназначены для диск-гольфа. А 29 января в парке состоится фестиваль летающих дисков – первый Шяуляйский зимний чемпионат по диск-гольфу.
В четверг, 13 января, в 8 часов утра в четырнадцатый раз пройдет акция в память о погибших за свободу Литвы «Atmintis gyva, nes liudija». Жителей страны призывают на десять минут зажечь в своих окнах свечи.
Опрос показал, что большинство жителей Литвы не согласны с политикой в отношении Китая. Положительно политику Литвы оценили 13%, отрицательно – 60%.
Сегодня начинается Вильнюсский фестиваль короткометражных фильмов. Он будет проходить с 12 по 18 января в кинотеатрах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляя, Паневежиса, Мариямполе, Укмерге, Гаргждай и Таураге.
Городской совет Вильнюсского самоуправления рассмотрит вопрос о приобретении в ближайшие 10 лет 159 троллейбусов с автономным пробегом. Они способны проезжать около 30 км без контактной сети.
Каунасцев приглашают на бесплатные спортивные тренировки. Жителям города предлагают 32 различные дисциплины. Расписание занятий можно найти на странице judeksveikai.kaunas.lt.
Если ситуация на белорусской границе изменится, оперативно будет вновь введен режим чрезвычайного положения, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
В конце января начнутся работы по приведению в порядок Жирмунайского парка. Специалисты будут подрезать деревья и кусты, удалять инвазивные растения и несанкционированные места для костров, собирать мусор. Работы продлятся до конца февраля.
Информационный центр культуры и туризма Ниды сообщил, что традиционный праздник Stintapūkis в этом году в связи с неопределенной пандемической ситуацией отзывается. Вся информация о подледной рыбалке в Неринге – на странице stintapukis.lt.