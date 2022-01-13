13 января – День защитников свободы, «Почта Литвы» выпустит в обращение почтовые марки «Символы Великого княжества Литовского» и другие новости

Сегодня, 13 января, отмечается День защитников свободы. Во многих городах проходят памятные акции и мероприятия. Утром жители страны зажигали в своих окнах свечи в память о погибших за свободу Литвы. А в Паневежисе в честь защитников свободы засияла ледяная скульптура.