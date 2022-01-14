Тракайская «Золушка», Вильнюсский аэропорт и другие новости

Скоро увидит свет новый фильм о Золушке. Большая часть фильма была снята в Литве, и в центре внимания будет по-королевски украшенный Тракайский замок. Именно в нем Золушка и встретит своего Принца.
В январе официально завершился крупнейший в истории авиации Литвы проект реконструкции инфраструктуры Вильнюсского аэропорта. Модернизированы рулежные дорожки для самолетов, проведены другие важные работы.
В столице подписан договор о проектировании Жирмунайского легкоатлетического манежа. Ожидается, что все подготовительные работы будут завершены в 2023 году, а сам манеж появится примерно к 2026-му.
Active Vilnius предупреждает, что сегодня Вильнюсский каток возле Белого моста по техническим причинам не работает. А завтра всех желающих снова приглашают на лед. По субботам и воскресеньям первый сеанс, который начинается в 10:00, – бесплатный.
В столице начинаются первые в этом году киносъемки. Кроме рекламы для международного торгового бренда в столице снимается и футуристический норвежский сериал «Крепость». Городом Осло в сериале станет улица Лабдарю в Старом городе Вильнюса.
Банк Литвы, отмечающий в 2022 году свое 100-летие, открывает для публики уникальный исторический Каунасский дворец. Посетителей приглашают регистрироваться на экскурсии, которые будут проводиться в течение всего года.
В полночь пятницы на границе Литвы с Беларусью заканчивается режим действия чрезвычайного положения. С субботы снимаются ограничения на передвижения в приграничной зоне.
Рядом с бывшим заводом «Спарта» проектируется новое общественное пространство — разработчики готовятся представить свой проект вниманию общественности в конце января.
С 17 января меняется время работы части магазинов Lidl. В праздники время работы магазинов было продлено, сейчас его сократят на один час.
Центр регистров предупреждает: из-за технических работ сегодня вечером и в субботу ночью не будет возможности обновить «паспорт возможностей».
Завтра, 15 января, в 18:00 в костеле Св. Иоанна состоится первый в этом году концерт из цикла «Музыкальный час». Он посвящен 50-летию Вильнюсской органной мастерской.
Фото – welovelithuania.com