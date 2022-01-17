Респираторы FFP2, литовские наноспутники и другие новости

Уже в следующем учебном году уроки профориентации станут обязательными с первого класса. Ученики будут посещать различные компании, профессиональные училища, коллегии, чтобы как можно раньше раскрыть свой потенциал. С сентября во всех школах будут работать специалисты по карьере. Ученикам начальных классов о профессиях расскажет их учитель, а с пятого класса это будут делать специалисты по карьере.