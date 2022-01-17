Респираторы FFP2, литовские наноспутники и другие новости

Как сообщил Минздрав, с 17 января посетители мероприятий и обслуживающий персонал должны носить не медицинские маски, а респираторы с уровнем защиты не меньше FFP2. Респираторы должны хорошо прилегать к лицу и полностью закрывать нос и рот. Тем временем в космос отправились малые спутники, изготовленные в Литве. Об этих и других новостях читайте ниже.
С сегодняшнего дня срок изоляции для бессимптомных пациентов с COVID-19 в Литве сокращается до 7 дней.
Справки о нетрудоспособности людям, находящимся на изоляции после контакта с больным ковидом, теперь будут выдавать не семейные врачи, а Центр общественного здоровья (NVSC). Просьбу о бюллетене можно заполнить на сайте www.epaslaugos.lt, отправить заказным письмом или подать в отделениях Центра общественного здоровья.
Глава Минфина Гинтаре Скайсте предлагает со следующего года ввести всеобщий налог на недвижимость в Литве. «Размер налога символический, скажем, 10–12 евро в год, это не оказывает серьезного влияния на финансы», – сказала Скайсте.
На Лайсвес аллее, 36 открылся информационный центр Kaunas 2022. В нем можно будет не только познакомиться с программой мероприятий Культурной столицы, но и получить самую актуальную туристическую информацию о Каунасе. Напомним, что 22 января в 19:30 возле Каунасской арены Žalgiris состоится шоу музыки, движения и света Sukilimas («Восстание»). Для Каунаса оно станет символическим началом года в качестве Культурной столицы Европы – 2022.
Завершена реконструкция Вильнюсского аэропорта, теперь он сможет принимать крупные самолеты.
Уже в следующем учебном году уроки профориентации станут обязательными с первого класса. Ученики будут посещать различные компании, профессиональные училища, коллегии, чтобы как можно раньше раскрыть свой потенциал. С сентября во всех школах будут работать специалисты по карьере. Ученикам начальных классов о профессиях расскажет их учитель, а с пятого класса это будут делать специалисты по карьере.
В воскресенье закрылся Центр вакцинации в Litexpo. Об этом в фейсбуке сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
На Чемпионате Европы по гандболу 2022 среди мужчин сборная Литвы в первом матче уступила сборной России 27:29. В субботу сборная Литвы проиграла хозяевам площадки сборной Словакии 31:26. Следующий матч в группе F сборная Литвы сыграет с Норвегией. У Литвы еще есть теоретический шанс на выход в следующий тур – для этого надо обыграть Норвегию с разницей в 8 мячей и дождаться проигрыша Словакии, которая играет с Россией.
Йонас Валанчюнас побил рекорд по совершенным подборам в сильнейшей баскетбольной лиге мира НБА среди литовских игроков. В его активе теперь 6203 подбора – он побил предыдущее достижение, которое на протяжении 16 лет удерживал Жидрунас Илгаускас (6191).
На этой неделе ракета SpaceX отправила в космос три наноспутника, изготовленные литовской компанией NanoAvionics.
В конце января начнут приводить в порядок Жирмунайский парк. Специалисты будут подрезать деревья и кустарники, собирать мусор и т.д.
Руководство Вильнюсского общественного транспорта и профсоюз водителей сядут за стол переговоров относительно требований протестующих работников, сообщил руководитель предприятия Дарюс Алекнавичюс. Переговоры намечено провести в среду.
На этой неделе Вильнюсское городское самоуправление одобрило реконструкцию участка ул. Салтонишкю от ул. Селю до ул. Т. Нарбуто. В ходе реконструкции появится новый кольцевой перекресток. Планируется также проложить новую велосипедную дорожку от бизнес-центра Green Hall (вдоль ул. Студенту) до пересечения улиц Т. Нарбуто и Салтонишкю.
С сегодняшнего дня в столице изменяется расписание некоторых маршрутов общественного транспорта. Кроме того, на некоторых маршрутах будет увеличена вместимость транспортных средств.
В связи с ростом цен на отопление жители столицы могут обращаться за компенсациями. А если компенсация не положена – воспользоваться возможностью отложенного платежа. Вся информация – spis.lt.
В День рождения Вильнюса – 25 января – вернется традиционный Фестиваль света. На этот раз его проведут в 4-й раз. В программе – 20 проектов, созданных художниками разных стран мира: художественные инсталляции, светопроекции, решения цифрового искусства и дизайна освещения. IV Вильнюсский фестиваль света состоится 25-29 января, экспозицию в разных местах Старого города можно будет увидеть с 17 до 22 ч.
Фото: респираторы FFP2.