Изменения правил изоляции и поведения в кино, «Рио-де-Жирмунай» и другие новости

C сегодняшнего дня в кинотеатрах между зрителями, которые пришли в кино раздельно, должно оставляться как минимум одно свободное кресло, если в зале будут еда и напитки. Кроме того, респираторы в кинотеатрах необходимо носить зрителям от 6 лет и старше, но их можно снимать для еды и питья.