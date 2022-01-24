Изменения правил изоляции и поведения в кино, «Рио-де-Жирмунай» и другие новости

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения правил изоляции, тестирования, поведения в кинотеатрах. А в столице планируют построить парк под названием «Рио-де-Жирмунай». Об этих и других новостях читайте ниже.
Изменения в правилах изоляции. С сегодняшнего дня изолироваться в обязательном порядке должны только те, кто контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, в семье. Тем же, кто контактировал с инфицированным коллегой на работе, изолироваться не надо. Об этом сообщил Минздрав Литвы.
В Вильнюсе есть изменения и в порядке тестирования в мобильных пунктах – пешеходный и автомобильный теперь разделены. А в Каунасе закрывается центр вакцинации в Ледовом дворце.
Российским исполнителям Хабибу и Наташе Королевой запрещен въезд в Литву. Они не смогут посещать Литву до 21 января 2027 года. На прошлой неделе по этому поводу в МИД обратились председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и его коллега. Концерт Хабиба, который должен был состояться в Вильнюсе в воскресенье вечером, был отменен.
Каунас официально стал культурной столицей Европы. Около арены Žalgiris состоялось открытие и представление первой каунасской мифической трилогии «Восстание».
Завтра, 25 января, Вильнюс отмечает свой 699-й день рождения. На Кафедральной площади зажгутся световые часы, отсчитывающие время до 700-летия города. С 25 до 30 января будут проходить «Фестиваль света» и множество других феерических мероприятий. Информация – по ссылке.
По случаю дня рождения Вильнюса 25, 26 и 27 января пройдет ночное шоу воздушных шаров, огня, света и музыки. Начало в 19:30 в парке Горном парке (Kalnų parkas). Регистрироваться нужно заранее.
C сегодняшнего дня в кинотеатрах между зрителями, которые пришли в кино раздельно, должно оставляться как минимум одно свободное кресло, если в зале будут еда и напитки. Кроме того, респираторы в кинотеатрах необходимо носить зрителям от 6 лет и старше, но их можно снимать для еды и питья.
Представители ВОЗ считают, что пандемия коронавируса входит в завершающую фазу.
В этом году в Вильнюсе рядом со школами планируется установить около 30 уличных классов под прозрачным куполом, призванных разнообразить занятия школьников.
Реформа полиции продолжается – в Вильнюсе будут упразднены три подразделения полиции и объединены в единый Совет реагирования (Reagavimo valdybą).
Центр общей помощи (BPC) 112 в прошлом году ответил более чем на 2,1 млн звонков, сообщает Пожарно-спасательная служба.
Национальное агентство образования завершает подготовку проекта программы по литовскому языку и литературе для учеников 11–12 классов. Количество произведений будет сокращено.
Литву потряс рекорд – житель Вильнюса выиграл в лотерею 24 млн евро. Этот выигрыш является самым большим в истории лотереи не только в Литве, но и во всех странах Балтии.
В Паневежиском городском Парке культуры и отдыха оборудована площадка для экстремальных видов спорта.
В рамках LKL столичная баскетбольная команда «Ритас» уступила каунасскому «Жальгирису» со счетом 72:67.
Знаменитых лошадиных гонок на озере Сартай в этом году по пандемическим причинам не будет, однако праздник в Дусетосе все равно состоится. 5 февраля здесь пройдет яркий фестиваль с ярмаркой, соревнованиями рыбаков, концертами.
День святого Валентина можно отметить в путешествии – руководство узкоколейки предлагает нестандартный вариант проведения праздника. Билет на одного человека стоит 25 евро, но за него обещают романтическую атмосферу, мелодии саксофона, сюрпризы, игры и сладкий подарок.
Клайпеда готовится к капитальному ремонту улицы Парижяус Комунос. Предполагается, что после капитального ремонта она останется двухполосной. Однако будут реконструированы тротуары, проложены велосипедные дорожки красного цвета.
Под Валакампяйским мостом в столице появится парк скульптур и скейтбордов «Рио-де-Жирмунай». В нем планируется установить 8 скульптурных композиций, на которых смогут кататься любители роликов, скейтбордов и т.п.