«Морзянка» в честь дня рождения столицы, День барсука и другие новости

Телебашня Литвы передаст Вильнюсу поздравление с днем рождения на азбуке Морзе. В давние времена в нашей стране в этот день отмечали середину зимы и следили за просыпающимися барсуками. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня день рождения Вильнюса. Литовской столице исполняется 699 лет. Праздничные мероприятия стартуют сегодня в 17 часов и продлятся всю неделю. Основные акценты праздничной недели – Фестиваль света, шоу воздушных шаров и ориентационная игра.
Литовская телебашня поздравит столицу с днем рождения на азбуке Морзе. С 18:00 25 января до 8:00 26 января телебашня будет светиться красным цветом – цветом логотипа столицы. При этом верхняя часть башни окрасится в белый цвет. А с 18:00 до 22:00 каждые 15 минут башня будет мигать, передавая городу поздравления на азбуке Морзе. Продолжительность праздничного сообщения – 25 секунд.
Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс предлагает присвоить экс-президенту Валдасу Адамкусу титул Почетного гражданина Вильнюса.
Увидеть Мифического Каунасского зверя, который появился на открытии Культурной столицы Европы, можно до 30 января. Жителей и гостей города будут ждать на улице Путвинскио, у лестницы около «Шилялиса», с 18:00 до 22:00.
По случаю дня рождения Вильнюса Neakivaizdinis Vilnius подготовил горожанам подарок – альбом для разукрашивания Vilniaus rajonų nuotaikų žemėlapiai. Сегодня, 25 января, в 25 местах города спрятано по 25 разукрасок о городе. Список мест можно найти на сайте Neakivaizdinis Vilnius.
Завершение строительства Лаздинайского бассейна – уже не за горами. Сейчас в нем проходит предпоследний строительный этап. На очереди – отделочные работы и обустройство помещений.
До 17 января 2023 года продлен запрет на транспортное движение на участке улицы Савичяус (между домами 6 и 8) и на участке улицы Вильняус (между домами 22 и 24). Этот запрет действует в связи с законом о зонах кольцевого движения в Старом городе Вильнюса.
Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны в этом месяце была почти на 3,3 евро, или на 6%, дороже, чем год назад.
C 1 февраля закрывается главный клайпедский Центр вакцинации, расположенный территории футбольной школы (ул. Парижяус Комунос, 16-А).
Этим летом в Паланге появятся пляжи для нудистов и животных. Городской совет Паланги принял решение разделить морской курорт на отдельные пляжи и определить не только их границы, но и назначение, дополнив уже существующие функциональные зоны новыми.
25 января – не только Татьянин день, но и день перехода от зимы к весне, начало пробуждения природы. В этот день в наших краях было принято наблюдать не за сурком, а за барсуком. По тому, как он себя поведет, предсказывалось, какой будет весна.