Прием в профучилища, день бесплатных музеев и другие новости

Утвержден план приема в профучилища – уже 3 февраля начинается зимний этап приема в эти учебные заведения. А в воскресенье многие музеи можно будет посетить бесплатно. Об этих и других новостях читайте ниже.
Защитник каунасского «Жальгириса» Мантас Калниетис, в течение 15 лет игравший за сборную Литвы по баскетболу, сообщил о завершении карьеры в национальной сборной.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата установлена 1 ноября 2005 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Во всем мире в этот день проходит акция «Мы помним». В соцсетях люди делятся фотографиями с хэштэгом #WeRemember.
Правительство утвердило план приема в профучилища. В этом году расширен прием учащихся на программы информации и связи, здравоохранения, социальной работы, а также земельного, лесного и рыбного хозяйства. Зимний этап приема в профучилища начнется 3 февраля.
Этим летом в Литве появится стриминговый сервис Disney Plus. Жителям Литвы станут доступны все мультфильмы студии Disney, весь каталог по Звездным войнам, по киновселенной Marvel, а также фильмы и передачи National Geographic. Точная дата и цена на подписки Disney+ пока не разглашаются.
В связи с рекордным подорожанием тепла правительство рассматривает возможность снижения льготного тарифа НДС на отопление с 9 до 5%. План обещают обнародовать в ближайшее время.
За прошлый год мошенники выманили у жителей Литвы больше 10 миллионов евро.
В Вильнюсе изменился порядок приема граждан в мобильном пункте COVID-19. Потоки людей теперь разделяются по способу прибытия (пешком или на машине), а не по наличию/отсутствию симптомов. Прибывать можно за час до и час после времени регистрации.
Глава Минюста: для смены фамилии и написания ее в соответствии с новым законом людям из смешанных семей достаточно предъявить свидетельство о браке и паспорт супруга. А представители нацменьшинств Литвы должны декларировать национальность.
Включить в ряды призывников женщин и отменить возможность отложить воинскую службу из-за учебы. Такие варианты рассматривает Минобороны Литвы. Рассматриваются две модели – с участием в призыве девушек, и без них.
Вильнюсский «Ритас» неудачно начал выступление в ТОП-16 баскетбольной Лиги Чемпионов, уступив по счетом 71-76 команде Страсбурга.
С 1 февраля Литовские железные дороги не будут перевозить продукцию «Беларуськалия», одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений, включенного в санкционный список США.
Срок действия подарочных карт ТЦ Akropolis 2020 и 2021 годов продлен на один год, до конца 2022 года.
Ныне заброшенное здание Дворца концертов и спорта в Вильнюсе могло бы стать музеем или мемориалом, посвященном истории евреев Литвы, предложила премьер Ингрида Шимоните.
Старое производственное здание 1959 года постройки, которое находится возле магазина LIDL в столичном районе Науяместис, планируется реконструировать. Там появится торговый центр с магазинами, кафе, зонами отдыха и музеем динозавров.
В пятницу, 28 января, начинается фестиваль французского кино Žiemos ekranai, «Зимние экраны». В рамках фестиваля запланированы показы и романтических историй любви, и комедий, и драм. Фестиваль продлится до 13 февраля.
30 января – последнее воскресенье месяца. В этот день можно бесплатно посещать многие музеи страны. К ним относятся национальные и республиканские музеи Министерства культуры.