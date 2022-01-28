Форма для биатлонистов, лыжная трасса в столице и другие новости

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг в фейсбуке рассуждал о том, что уже быть может, можно предусмотреть окончание пандемии коронавируса. «Сейчас я вижу, что ведомства начинают паниковать, поэтому могу быть первым политиком, который призывает успокоится и рационально оценивать ситуацию – возможно, окончание пандемии ближе, чем нам кажется. Важно не руководствоваться одними эмоциями», – писал Шимашюс.