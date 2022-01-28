Форма для биатлонистов, лыжная трасса в столице и другие новости

Стало известно, какой будет форма биатлонистов, в которой они выступят в Пекине. А в столице будет оборудована специальная лыжная трасса. Об этих и других новостях читайте ниже.
Министр обороны: через 6-8 лет, скорее всего, на службу будет призываться вся пригодная к службе молодежь. Это произойдет в силу только одних демографических изменений, считает Арвидас Анушаускас.
Представлена форма литовских биатлонистов, в которой они будут выступать на Олимпийских играх в Пекине. Форму для литовских спортсменов вновь придумал дизайнер Александрас Погребноюс, в одежде которого сборная страны по биатлону стартовала на Играх в Пхеньяне и с 2016 года участвует в этапах Кубка мира.
1 февраля Regitra добавит 46 новых сочетаний номерных знаков на букву М. Например: MGL, MGM или MHM. Согласно пресс-релизу, понравившиеся вам номерные знаки сначала будут доступны онлайн с 17:00.
Опросы общественного мнения показали, что обязательный военный призыв женщин в Литве поддерживают только 14% населения, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Для обуздания инфляции недостаточно повышать минимальную заработную плату или пенсии – нужно подумать об изменениях в налоговой политике или временных льготах на некоторые товары и услуги с регулируемыми ценами, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг в фейсбуке рассуждал о том, что уже быть может, можно предусмотреть окончание пандемии коронавируса. «Сейчас я вижу, что ведомства начинают паниковать, поэтому могу быть первым политиком, который призывает успокоится и рационально оценивать ситуацию – возможно, окончание пандемии ближе, чем нам кажется. Важно не руководствоваться одними эмоциями», – писал Шимашюс.
Цифровой ковид-сертификат ЕС будет выдаваться на более длительный срок – 270 дней. А в Литве он будет действовать семь месяцев.
Туннель на улице Гележинио Вилко, построенный 40 лет назад, ожидает ремонта. Согласно проекту, который готовит компания SRP Projektas, ведется подготовка к обновлению его конструкций, а также его внешнего вида. Ремонт туннеля будет проведен после того, как проектные предложения будут одобрены как общественностью, так и самоуправлением столицы.
Представители общественности Неринги хотят сохранить здания комплекса маяка для общественного пользования. Реагируя на информацию о том, что комплекс будет передан банку «Турто», а затем продан на торгах, они обратились с открытым письмом в Сейм и Правительство.
В Литве идет подготовка к датской системе обозначения отходов. Она позволяет легко и правильно сортировать мусор – на упаковках и на контейнерах будут нанесены одинаковые изображения (пиктограммы). Уже утверждены 32 пиктограммы и создан сайт atliekuzenklinimas.lt.
Этим летом в реабилитационном центре «Пушинас» в Паланге появится сенсорный сад. Это интерактивное пространство из растений и природных материалов. Во время нахождения в сенсорном саду состояние человека улучшается через отобранные и сконцентрированные в одном месте тактильные, звуковые, визуальные, обонятельные и другие стимулы.
На въезде в Вильнюс появился светящийся символ – воющий Железный волк. Это еще одна световая инсталляция в честь 699-летия города. Волка можно будет увидеть до понедельника.
Тракай в этом году отмечает 700-летие города и Год литовских караимов. Основные мероприятия из огромной программы выставок, фестивалей и концертов запланированы на лето. А пока Тракай представил логотип, с которым он встречает праздничные события.
4-5 февраля на территории Loftas будет проходить фестиваль Ži rekomenduoja. В программе – музыка, танцы, стендап-комедия и даже изобразительное искусство.
Несмотря на мокрую погоду, шанс попасть на Вильнюсский фестиваль света все еще есть. Световые инсталляции будут работать в субботу и воскресенье с 17 до 22-23 часов. А поучаствовать в турнире по городскому ориентированию можно до воскресенья, 30 января.
Возле столичного Белого моста 5 февраля начнет работать специально оборудованная лыжная трасса. А с 4 по 20 февраля луга возле моста станут местом активных зимних развлечений – здесь планируется провести Олимпийский фестиваль Beijing 2022.