Буря на побережье, карта достопримечательностей Паневежского района и другие новости

В выходные на побережье бушевала буря, которая нанесла большой ущерб пляжам. А Паневежский район представил новую карту достопримечательностей. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня замечательный литовский актер Регимантас Адомайтис отмечает 85-й День рождения!
В сейме зарегистрировано предложение, по которому ученикам в возрасте от 10 лет предлагаются такие же скидки на проезд, какими пользуются учащиеся начальных классов.
С сегодняшнего дня прибывающие в Литву непривитые и не переболевшие коронавирусом лица должны проходить тест на COVID-19 за свой счет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
На фоне быстрого распространения штамма «омикрон» и больших очередей у мобильных пунктов тестирования мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призывает правительство обсудить возможность узаконить самопроверку. «Правительству и Минздраву я предлагаю всерьез обсудить возможность узаконить самопроверку (self-testing). В некоторых странах это уже работает. Это помогает снизить нагрузку на центры тестирования и получить более реальные данные», – сказал он.
По данным Минздрава, с 1 февраля во всей Европе будет действовать новый порядок выдачи COVID-сертификатов. Привитым по полной схеме документ будут выдавать на 270 дней, а привитым бустерной дозой – на неограниченное время.
Тракай представил новый логотип. Логотип выглядит как запятая, и это символизирует «запятую в истории».
5 февраля у Белого моста в столице по случаю олимпийского фестиваля Beijing 2022 откроется лыжная трасса. Кроме того, 4–20 февраля поляна у Белого моста станет местом активных зимних игр. Там пройдет олимпийский фестиваль Beijing 2022. Жители и гости столицы смогут кататься на лыжах, заниматься биатлоном, дуатлоном, керлингом, айсштоком, хоккеем, конькобежным спортом, волейболом на снегу.
В последнее время активизировались мошенники, которые выдают себя за представителей компании Ignitis, поэтому компания просит людей проявить бдительность. «Мошенники говорят, что они звонят из Ignitis, что у клиента есть долги, которые надо немедленно оплатить. Когда их просишь объяснить, что за долги, звонок прерывается. Важно помнить, что представители Ignitis не звонят должникам. Клиентам такую информацию высылают по электронной почте, в виде смс-сообщения или по обычной почте. Подчеркиваем, что в смс-сообщениях мы только предоставляем информацию о долге, но никакие счета для перевода денег не указываем», – говорится в пресс-релизе компании.
Столичное самоуправление намерено оборудовать велосипедную дорожку на улице Виршулишкю между проспектом Лайсвес и улицей Шешуолю.
Ecoservice расширяет сеть текстильных контейнеров. К старым 262 контейнерам добавятся 76 новых.
Каждые выходные февраля, с пятницы по воскресенье, по Вильнюсу будут курсировать два специальных бесплатных автобуса, на которых можно посетить около 30 современных художественных галерей и музеев Вильнюса.
Орнитологи сосчитали, что в Балтийском море и Куршском заливе зимует около 10 тыс. птиц.
Как говорить с детьми о деньгах: в Литве издали книгу для родителей. Не платить за сделанные уроки, завести прозрачную копилку и позволить ребенку испытать «личное банкротство» — такие советы содержатся в книге, изданной Финансовым институтом Swedbank для родителей.
На побережье в выходные бушевала буря: море разрушило дюны, река Швянтойи вышла из берегов. «Самый большой ущерб буря нанесла пляжам. Размыты дюны, море унесло песок, захватило еще часть побережья, уничтожило инфраструктуру, инвентарь», – прокомментировал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.
На 86-м году жизни умер знаменитый актер Леонид Куравлев. Зрители полюбили его за роли в фильмах «Живет такой парень», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.
В LKL «Каунасский Жальгирис» победил Клайпедский «Нептунас» со счетом 77-60. После матча пяти нетрезвым каунасским болельщикам были составлены протоколы за нарушение общественного порядка.
Рафаэль Надаль в финале Australian Open победил Даниила Медведева. Эта победа принесла Надалю 21-й «Большой шлем». До этого он делил рекорд со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.
Не стало сценариста Виктора Мережко. Он скончался на 85-м году жизни. Мережко — автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба».
В Вильнюсе, в Сапиегу парке, появилась обновленная инсталляция Vilkas avies kailyje. Железного волка, который является символом столицы, «переделали» – на него надели овечью шкуру. «Волк меняет мех» — один из двенадцати новых проектов программы Kuriu Vilnius.
Из-за переменчивой погоды в этом году не состоятся традиционные лошадиные скачки на озере Дусету в Сартай. Но 5 февраля здесь все же состоится праздник Unt Sartų. В программе – состязания по подледной рыбалке.
На выставке ADVENTUR 2022 вручены награды за достижения в области туризма Turizmo sėkmingiausieji 2021. Группа The Roop стала «Послом туризма 2021». Среди победителей также музей Art Deco, агентство Go Vilnius, инсталляция Portalas и многие другие.
26 февраля в деревне Палушяй Игналинского края, на озере Лушяй, пройдет веселый праздник Trauk stintelę. Рыбаки покажут старинный способ ловли корюшки, когда крутят bobas – он включен в список наследия страны. Пройдут ярмарки, концерты, веселые соревнования.
«Паневежский район – и для маленьких, и для больших». Самоуправление Паневежского района представило новую карту достопримечательностей, адаптированную для семей с детьми.