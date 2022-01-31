Буря на побережье, карта достопримечательностей Паневежского района и другие новости

В последнее время активизировались мошенники, которые выдают себя за представителей компании Ignitis, поэтому компания просит людей проявить бдительность. «Мошенники говорят, что они звонят из Ignitis, что у клиента есть долги, которые надо немедленно оплатить. Когда их просишь объяснить, что за долги, звонок прерывается. Важно помнить, что представители Ignitis не звонят должникам. Клиентам такую информацию высылают по электронной почте, в виде смс-сообщения или по обычной почте. Подчеркиваем, что в смс-сообщениях мы только предоставляем информацию о долге, но никакие счета для перевода денег не указываем», – говорится в пресс-релизе компании.