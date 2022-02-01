Роботы в библиотеке, авторалли по заснеженным дорогам и другие новости

В библиотеке им. Адомаса Мицкявичюса школьники теперь могут программировать и собирать роботов. А в Игналине прошел первый этап Кубка зимнего авторалли. Об этих и других новостях читайте ниже.
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что в среду правительство должно остановить действие «паспорта возможностей», но добавил, что появятся новые ограничения. «Это введение управления потоками везде, не только в крупных торговых центрах, как сейчас, будет установлено требование по площади. Это для того, чтобы еще немного регулировать собрания людей», – сказал министр. Он заметил, что будут и другие перемены.
Правительство представило два средства борьбы с «ценовым шоком» за отопление. Предлагается на время отопительного периода отменить для людей оплату НДС за центральное отопление. А одновременно – поощрять бизнес инвестировать в зеленую энергетику.
Премьер Ингрида Шимоните повторяет, что правительство не будет снижать НДС на самые необходимые продукты питания. Она убеждена, что это экономически необоснованно.
В библиотеке им. Адомаса Мицкявичюса начинаются бесплатные занятия для школьников в возрасте от 7 до 13 лет. Направления – робототехника, микрокомпьютеры, программирование, творческие технологии и др. Регистрация – по телефону 85 2613709 или эл. почте kuryboslaboratorija@amb.lt.
Студенты Университета Миколаса Ромериса в весеннем семестре смогут обучаться очно. Однако в целях контроля за распространением коронавируса потоки студентов будут регулироваться. Лекции с 40 и более слушателями планируется проводить дистанционно.
В Висагинасе подписан договор о строительстве нового автовокзала. Работы планируется начать в первом квартале 2022 года, а завершить через год. А пока общественность обсуждает обоснованность расходов на строительство в размере примерно 1 млн евро.
Каждый десятый гражданин Литвы заявил, что в прошлом году давал взятку. Этот показатель не меняется на протяжении последних нескольких лет. Также каждый пятый житель страны говорит, что дал бы взятку, если бы это помогло решить его проблемы.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что юристы достаточно тщательно оценили риски расторжения договора литовских железных дорог Lietuvos geležinkeliai с белорусским производителем и экспортером удобрений «Беларуськалий». По словам Шимоните, обращение «Беларуськалия» в суд — нормальное действие, и главная проблема в этой ситуации — вопрос репутации.
Авиакомпания Ryanair планирует этим летом повысить цены на билеты.
Демографическое исследование: в прошлом году в Литве была зафиксирована самая высокая смертность и самая низкая рождаемость за последние 60 лет. По данным Департамента статистики, численность населения сегодня составляет около 2,8 млн человек.
С 1 февраля закрывается главный центр вакцинации в Клайпеде.
Служба занятости: в Литву на работу приезжает все больше белорусов, на втором месте – украинцы. Наибольшее количество разрешений на работу выдано гражданам Беларуси – 7172, Украины – 6796, Кыргызстана – 1246, Узбекистана – 961, Российской Федерации – 923.
При покупке жилья теперь можно будет проверить и загрязненность воздуха возле него. Такую информацию разместит портал aruodas.lt вместе с другими параметрами объекта. Данные будут интегрироваться из электронной базы Агентства по охране окружающей среды.
С 4 по 20 февраля у Белого моста в столице пройдет фестиваль зимних спортивных развлечений Beijing 2022. 4 февраля на катке у Белого моста с 17 часов можно будет следить на экранах за открытием Зимней Олимпиады в Китае, а с 20 часов выступит Донатас Монтвидас с концертом.
Курорт Палуше рядом с Игналиной приглашает всех желающих в музыкальные путешествия. Не только летом, но и зимой здесь проводится множество концертов самых разных жанров. 5 февраля в Палуше выступит «Биплан», 12 февраля – пройдет праздничный концерт ко дню рождения Юрги.
Мастерские Шяуляйского культурного центра расширили программу занятий. Теперь в Культурный паспорт включены три новых занятия по традиционным ремеслам – ткачеству, резьбе по дереву и керамике. А полный список всех программ Культурного паспорта можно найти на портале emokykla.lt.
В минувшие выходные в Игналине прошел первый этап Кубка зимнего авторалли Alfa Romeo Winter Rally Cup. Участников кубка ждут еще два этапа. Второй этап авторалли запланирован на 19 февраля в Кражяй, третий – на 5 марта в Зарасай. Фото организаторов. 15min.lt