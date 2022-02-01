Роботы в библиотеке, авторалли по заснеженным дорогам и другие новости

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что в среду правительство должно остановить действие «паспорта возможностей», но добавил, что появятся новые ограничения. «Это введение управления потоками везде, не только в крупных торговых центрах, как сейчас, будет установлено требование по площади. Это для того, чтобы еще немного регулировать собрания людей», – сказал министр. Он заметил, что будут и другие перемены.