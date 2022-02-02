Отмена «паспорта возможностей», выставка «Старый Друскининкай» и другие новости

Желающим посадить лес это теперь будет проще сделать. Будет меньше бюрократии, не понадобится получать избыточные разрешения. Об этом сообщает Министерство окружающей среды. Кроме того, для обслуживания клиентов теперь внедрен принцип так называемого одного окошка