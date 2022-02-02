Отмена «паспорта возможностей», выставка «Старый Друскининкай» и другие новости

«Паспорт возможностей» с 5 февраля будет не нужен ни в магазинах, ни в кафе, ни на мероприятиях. А в Доме М.К. Чюрлениса 3 февраля открывается выставка уникальных фотографий «Старый Друскининкай». Об этих и других новостях читайте ниже.
«Паспорт возможностей» отменяется с субботы, 5 февраля, но при необходимости может быть введен снова. В магазинах, на рынках и в закрытых помещениях поток клиентов должен ограничиваться площадью 15 кв. м на человека. Обязательное профилактическое тестирование сотрудников также отменяется.
Правительство утвердило нулевой тариф НДС на отопление. Цель льготы – стабилизировать рост цен, утверждает Минфин. По поводу нулевого тарифа НДС на тепло еще будет голосовать Сейм.
В странах ЕС, в том числе в Литве, с понедельника, 7 февраля, официально вступает в силу запрет на использование в производстве продуктов питания красителя диоксида титана, обозначаемого номером E171.
Президенту Валдасу Адамкусу присвоен титул Почетного гражданина Вильнюса.
Компания Lietuvos paštas предупреждает о возможных задержках с доставкой корреспонденции и посылок. По словам представителей почты, проблемы возникают в связи с погодными условиями и высокой заболеваемостью работников COVID-19.
Вступили в силу новые требования правил «ответственного кредитования». С февраля при приобретении по ипотечному кредиту второй или следующей жилой недвижимости размер начального взноса должен составлять не менее 30% от стоимости обьекта.
Вступили в силу неколько изменений в Евросоюзном Пакете мобильности. Водители будут получать минимальную зарплату в размере выплат той страны, где они выполняют работу.
Regitra дополнит список планируемых номерных знаков регистрации автомобилей почти полусотней новых комбинаций на букву М.
Официальные данные: в Литве привились против COVID-19 64% населения.
Полиция сообщила о том, какие рейды ждут литовских водителей в феврале. График рейдов можно найти на странице RUSRADIO LT.
Желающим посадить лес это теперь будет проще сделать. Будет меньше бюрократии, не понадобится получать избыточные разрешения. Об этом сообщает Министерство окружающей среды. Кроме того, для обслуживания клиентов теперь внедрен принцип так называемого одного окошка
Рядом с Калварийским рынком в столице планируется построить новую пятиэтажку.
Счета за тепло для жителей Вильнюсского района станут меньше. Вильнюсское районное самоуправление будет предоставлять жителям субсидию на теплоэнергию, которая составит до 53% фактической цены на тепло.
С 1 февраля проезд на общественном и пригородном транспорте в Вильнюсском районе для лиц старше 80 лет – бесплатный.
С февраля изменилось среднее количество питьевой воды на человека в месяц. Сейчас оно составляет 2,48 м³. Эта информация актуальна для тех клиентов Vilniaus vandenys из Вильнюсского Шальчининкайского, Швенченисского городских и районных самоуправлений, у которых в домах нет приборов учета воды.
2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. По этому поводу многие заповедники страны приглашают в познавательные экскурсии по болотам. 5 февраля посетителей ждут природные резерваты Жувинтай и Каману.
В прогимназиях Draugystė и Gerosios vilties в Висагинасе введено дистанционное обучение.
В Вильнюсе появится еще один баскетбольный клуб – сейчас решаются вопросы с получением лицензии в LKL. Президентом клуба назначен известный в прошлом баскетболист Римантас Каукенас. Домашней площадкой будущего клуба станет арена Avia Solutions Group, в которой осенью этого года начнется реконструкция.
Столица определит, кто из учащихся в этом году достоин получить награду Св. Христофора. Ежегодно 11 лучших учеников награждаются за выдающиеся достижения в науке, культуре и искусстве, спорте и волонтерстве. Заявки принимаются до 24 февраля.
Девять литовских театров объединились в едином проекте под названием «Театр — это и здание». В виртуальном туре можно посетить театральные здания Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Паневежиса.
Завтра в вильнюсском Доме М.К. Чюрлениса открывается выставка «Старый Друскининкай». На ней представлены самые старые из известных фотографий города Друскининкай. 97 ценных снимков, выполненных в начале XX века фотографом Л. Барановскисом, принадлежат коллекции Дома-музея М. К. Чюрлениса в Друскининкае.