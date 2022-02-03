Тур по созвездиям, лабиринты природы и другие новости

Столичный планетарий закрывается на реконструкцию и напоследок проводит тур по созвездиям. А в Рокишкисе открылась красочная выставка «В лабиринте природы». Об этих и других новостях читайте ниже.
Литовское правительство приняло решение временно применять нулевой тариф НДС на центральное отопление. По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, нулевой НДС поможет амортизировать растущие цены на отопление. При этом, по ее словам, для юридических лиц такая льгота не предусматривается. «Льготный НДС в размере 9%, который сейчас применяется, сократится для населения до нуля, а разницу государство компенсирует из госбюджета самим поставщикам тепла», – заявила Гинтаре Скайсте. Льгота будет действовать с 1 января до конца апреля, когда закончится отопительный сезон. Это решение еще должен рассмотреть Сейм.
Для смягчения последствий роста цен президент Гитанас Науседа предлагает повысить необлагаемый налогами минимум с 460 до 510 евро. По его словам, от этого увеличение доходов больше всего ощутят люди с невысоким достатком. Кроме того, Науседа предлагает выплатить одноразовые пособия в размере 100 евро жителям из самых социально чувствительных групп населения.
Начинается зимний этап приема в профучилища. Заявки в общей системе приема можно подавать до 15 февраля.
Намечено ужесточить наказания и штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения. Среди них – хулиганское вождение, вождение в нетрезвом виде, не проведенная вовремя проверка здоровья и не приведенные в порядок документы техосмотра.
С 5 февраля вступает в силу требование 15 кв. м на одного клиента. Это требование будет касаться каждого места торговли в отдельности, а не всего торгового центра.
С 1 марта столичный планетарий закрывается на реконструкцию. 11 февраля в 19:00 у всех желающих будет последняя возможность увидеть старый планетарий изнутри. Посетители смогут принять участие в познавательном туре по созвездиям и стать свидетелями концерта-закрытия «Музыка под звездами». А после реновации планетарий станет обучающим центром для учащихся STEAM (от англ. science, technology, engineering, arts, maths). Фасад планетария в его новой истории будет покрыт декоративной сеткой с созвездиями.
Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Об этом говорится в официальном заявлении белорусского МИД, размещенном на сайте ведомства. Запрет начнет действовать с 7 февраля.
В вильнюсском пункте тестирования – перемены. Минздрав Литвы указал, что со 2 февраля люди могут тестироваться в мобильных пунктах быстрыми тестами на антигены. В связи с этим Вильнюсское бюро здравоохранения сообщило о новых правилах, действующих в пункте тестирования. Определенные группы людей теперь могут сделать быстрый тест на антигены на ул. В. Герулайче, 1. Люди должны приходить на исследование пешком.
Тестирование накопительным методом на COVID-19 (kaupinių tyrimai) в школах приостанавливается, приоритет отдается тестированию пациентов с симптомами. Об этом сообщил Минздрав Литвы.
Компания VASA в минувшем году зафиксировала тысячи нарушений в сортировке отходов. Чтобы улучшить ситуацию и подсказать жителям города, как правильно утилизовать мусор, компания выпустила «Путеводитель по отходам». Его можно найти на странице atliekugidas.lt.
24 февраля жители Вильнюса смогут принять участие в обсуждении проекта реновации улицы Вокечю. Планируется, что после реконструкции она будет представлять собой уютное пространство «улично-паркового» типа.
После переезда столичной Пилайтской гимназии в новое современное здание на ул. Толминкемио, в бывших помещениях расположится прогимназия им. Видунаса. Название школы выбрала общественность Пилайте путем голосования в опросе.
Вильнюсский городской совет одобрил предложение назвать сквер возле Сейма в Науяместисе именем Арунаса Сакалаускаса, а сквер в Жирмунай – назвать сквером Ангелов-хранителей (Angelų Sargų). Названия также присвоены двум безымянным улицам в Паняряй и Науйининкай. В Веркяйской сенюнии 6-ю улицу Скерсинес Соду переименовали в честь поэта Марцелиюса Мартинайтиса.
Музей игрушек в Вильнюсе может лишиться своих помещений. У музея закончился срок льготной аренды, и для продления договора об аренде музей должен участвовать в конкурсе на общих правах. Представители самоуправления говорят, что ищут законное решение, чтобы позволить музею остаться на прежнем месте.
В Рокишкисе (на ул. Тизенхаузу, 6) весь февраль будет открыта одна из самых любимых выставок посетителей «В лабиринте природы». Это уникальная гравюра на бумаге протяженностью 50 м, на которой вырезаны и подсвечены силуэты природы на темы «земля», «огонь», «вода» и «воздух».