Тур по созвездиям, лабиринты природы и другие новости

Литовское правительство приняло решение временно применять нулевой тариф НДС на центральное отопление. По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, нулевой НДС поможет амортизировать растущие цены на отопление. При этом, по ее словам, для юридических лиц такая льгота не предусматривается. «Льготный НДС в размере 9%, который сейчас применяется, сократится для населения до нуля, а разницу государство компенсирует из госбюджета самим поставщикам тепла», – заявила Гинтаре Скайсте. Льгота будет действовать с 1 января до конца апреля, когда закончится отопительный сезон. Это решение еще должен рассмотреть Сейм.