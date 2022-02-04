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Apollo Kinas в «Акрополисе», «Источник подсознания» в «Галере» и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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Кинотеатр в столичном торговом центре Akropolis меняет владельца и название – теперь это будет Apollo Kinas. А Художественный инкубатор познакомит посетителей с «Источником подсознания» художника Повиласа Гаворки. Об этих и других новостях читайте ниже.

Пятница — последний день, когда «паспорт возможности» нужно будет показывать в магазинах, кафе или на мероприятиях. C cубботы использование «паспорта возможностей» приостанавливается.

Государственная налоговая инспекция сообщает, что 5-6 февраля система электронного декларирования (EDS) будет обновляться, поэтому временно будет недоступна.

В Вильнюсе начнет работу крупнейшая в странах Балтии сеть кинотеатров Apollo Kinas. Кинотеатр откроется для посетителей в столичном Akropolis вместо Forum Cinemas с 10 февраля. Билеты можно будет приобрести на сайте apollokinas.lt или с помощью мобильного приложения Apollo Kinas. Также сообщают, что подарочные купоны от Forum Cinemas будут доступны в столичном Apollo Kinas до 17 ноября.

Apollo Kinas в «Акрополисе», «Источник подсознания» в «Галере» и другие новости

Будьте внимательны: 7 февраля на перекрестке улиц Панеришке и Гарюну будут проходить дорожные работы. После реорганизации здесь заработает кольцевая развязка. Во время работ движение транспорта не закрывается, изменения вступят в силу с 8 февраля.

Людям не всегда удается в магазине пополнить «карточку вильнюсца», пишет MadeinVilnius.lt. Оказывается, виноваты проблемы с интернетом. Карточку можно пополнить в Narvesen, Lietuvos spauda, т/ц Maxima и Rimi, отделах «Почты Литвы» и PayPal, а также на портале judu.lt и в приложениях Trafi и mTicket.

С 7 февраля в Вильнюсе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом временно меняется расписание общественного транспорта. На остановках троллейбусов и автобусов расписание менять не будут, так что узнать об изменениях можно только в интернете или по телефону (8 5) 210 70 50.

С сегодняшнего дня в выходные, с пятницы по воскресенье, по Вильнюсу будут курсировать два специальных бесплатных автобуса SU-MENĖK, на которых можно посетить около 30 современных художественных галерей и музеев Вильнюса.

Сегодня возле Белого моста в столице открывается Олимпийский фестиваль Beijing 2022, а завтра состоится открытие лыжной трассы. Жители и гости города смогут здесь кататься на лыжах, заниматься биатлоном, дуатлоном, керлингом, айсштоком, хоккеем, конькобежным спортом и волейболом на снегу. Протяженность лыжной трассы для любителей бега на лыжах – 700 м.

В первое воскресенье февраля отмечается Всемирный день цеппелина. В этот день предлагается всей семьей приготовить и попробовать это блюдо. О происхождении цеппелинов ведутся споры, но это блюдо является одним из символов национальной литовской кухни.

10 февраля в Военном музее им. Витаутаса Великого посетителям представят четыре скульптурки знаменосцев времен битвы при Жальгирисе (Грюнвальдской битвы), расскажут о значении флага в бою. Предварительная регистрация обязательна.

Из-за переменчивой погоды в этом году не состоятся традиционные лошадиные скачки на озере Дусету в Сартай. Но завтра, 5 февраля, здесь пройдет веселый праздник Unt Sartų – фестиваль с ярмаркой, соревнованиями по подледной рыбалке и концертом. Программа праздника.

Время печь хлеб. 5 февраля в Литве отмечается день Св. Агаты, который называют еще и Днем хлеба. С давних пор в этот день освящали хлеб, соль и воду, чтобы уберечь свои жилища от пожаров, ударов молний и других опасностей.

В галерее Galera Художественного инкубатора Ужуписа – выставка графических работ Повиласа Гаворки «Источник подсознания». На выставке представлено 44 работы художника. А о том, как понять свое подсознание, он расскажет на встрече, которая пройдет завтра, 5 февраля, с 14:00 до 17:00 часов.

Apollo Kinas в «Акрополисе», «Источник подсознания» в «Галере» и другие новости

На выставке «Источник подсознания». Фото организаторов.

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