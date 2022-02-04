Apollo Kinas в «Акрополисе», «Источник подсознания» в «Галере» и другие новости

Время печь хлеб. 5 февраля в Литве отмечается день Св. Агаты, который называют еще и Днем хлеба. С давних пор в этот день освящали хлеб, соль и воду, чтобы уберечь свои жилища от пожаров, ударов молний и других опасностей.