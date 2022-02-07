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Тестирование для самоконтроля, светящийся кран и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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Школьники в учебных заведениях продолжат тестироваться для самоконтроля экспресс-тестами. В столице появился кран, сияющий розовым и фиолетовым цветами. Об этих и других новостях читайте ниже.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Ее Величество Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с впечатляющим юбилеем – 70-летием пребывания на престоле.

В учебных заведениях временно приостановлено ПЦР-тестирование детей накопительным методом. Ученики и дальше могут для самоконтроля каждые 3-5 дней тестироваться быстрыми тестами на антиген.

Тестирование для самоконтроля, светящийся кран и другие новости

Министр просвещения Юргита Шюгждинене распространила обращение к самоуправлениям страны, призвав их готовиться к программе «Школы тысячелетия». «Забудем о политических симпатиях и антипатиях, суть этой программы – ребенок, его мечты, его будущее», – сказала министр.

Клайпедское самоуправление приглашает молодых амбициозных горожан в возрасте от 14 до 29 лет совершенствоваться, бесплатно участвуя в национальных и международных мероприятиях. Заявки принимаются до 22 февраля. Дополнительная информация: https://bit.ly/3L2uHjQ

С сегодняшнего дня временно изменилось расписание общественного транспорта в столице. На остановках информация с расписанием на этот период меняться не будет, поэтому за обновлениями лучше следить в интернете.

Власти Вильнюса рассматривают возможность ввести более строгие правила проведения мероприятий в сквере Пятраса Цвирки, парке Фрэнка Заппы, в парках Вингио и Калну, а также в скверах около железнодорожного вокзала и Театра оперы и балета.

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса произошел оползень. Литовский национальный музей сообщил, что для горы это не представляет опасности.

По данным Евростата, которые опубликовал Euroblogas.lt, 89% жителей Литвы имеют собственные квартиру или дом. И всего 11% жителей Литвы арендуют жилье. По этим показателям Литва в ЕС находится на 5-м месте.

После того как правительство отказалость от идеи строить Центр Конгрессов вместо Дворца Спорта, у мэра Вильнюса появилась новая идея. По словам Ремигиюса Шимашюса, такой центр можно было бы построить в районе столичного вокзала вместо заброшенных рельсов.

Рядом с Гарюнайским рынком появились две новые кольцевые развязки.

Гедиминас Жемелис проектирует новую баскетбольную арену, – сообщает BasketNews на своем сайте со ссылкой на собственные источники. Новая арена должна вырасти в городке AeroCity, расположенном недалеко от от Вильнюсского аэропорта.

Клайпеда ищет представителя, который будет рекламировать мероприятия, приуроченные к юбилейному дню рождения города. 1 августа 2023 года Клайпеда будет праздновать 770-летний юбилей. Горсовет принимает предложения до 21 февраля.

На Вильнюсскую книжную ярмарку в этом году снова возвращается AGATA Muzikos salė – одно из крупнейших событий литовской музыки. На фестивале с посетителями будут встречаться музыканты, звукозаписывающие компании и региональные культурные центры.

10 февраля фильмом «Амели с Монмартра» открывается проект Keliauk su filmais, знакомящий с кинематографом и культурой разных стран Европы. Программа пройдет в трех городах – в Каунасском киноцентре Romuva, Вильнюсском кинотеатре Pasaka и Рижском Splendid palace.

1 марта в Шяуляе пройдет шумный фестиваль с костюмным шествием «Ужгавенский балаган в Шяуляе». В программе – сражения Лашининиса и Канапиниса, выбор «Ужасно красивой Море», другие традиционные веселые развлечения, песни, игры и танцы.

В столичном микрорайоне Виршулишкес, возле Дома печати, появился кран, светящийся розовым и фиолетовым цветами. По заявлению представителя компании, которая поставила этот кран, он будет работать до конца марта и радовать своим светом жителей и гостей столицы. Фото – madeinvilnius.lt

Тестирование для самоконтроля, светящийся кран и другие новости

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