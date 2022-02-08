15-е место в двадцатке, «Русалочка» и «Муха» в Русдраме и другие новости

Вильнюс занял 15-е место в двадцатке самых здоровых городов мира. А в Русском драматическом театре в конце недели – много спектаклей для всей семьи. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сервис Money.co.uk подготовил новый рейтинг самых здоровых городов мира. 15-е место в списке занимает Вильнюс. Для подготовки рейтинга специалисты изучают семь факторов: уровень загрязненности, здравоохранение, безопасность, уровень преступности, количество солнечных часов, ожидаемая продолжительность жизни и количество жителей с проблемой избыточного веса. По результатам составляют рейтинг.
Двадцатка самых здоровых городов мира выглядит так. 1 – Валенсия (Испания), 2 – Мадрид (Испания), 3 – Канберра (Австралия), 4 – Лиссабон (Португалия), 5 – Токио (Япония), 6 – Цюрих (Швейцария), 7 – Вена (Австрия), 8 – Чиангмай (Таиланд), 9 – Аделаида (Австралия), 10 – Любляна (Словения), 11 – Сингапур, 12 – Хельсинки (Финляндия), 13 – Таллин (Эстония), 14 – Порту (Португалия), 15 – Вильнюс (Литва), 16 – Брисбен (Австралия), 17 – Барселона (Испания), 18 – Маскат (Оман), 19 – Рейкьявик (Исландия), 20 – Загреб (Хорватия).
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