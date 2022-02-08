15-е место в двадцатке, «Русалочка» и «Муха» в Русдраме и другие новости

В индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин (на 20 км) из четырех представителей Литвы лучше всех оказался Витаутас Строля. Строля провел на трассе 52 мин. 10,04 сек. Он попал 19 из 20 выстрелов. В итоговой таблице Строля стал 21-м из 92 спортсменов. Золото завоевал француз Квентин Фийон Майе – 48 мин 47,4 сек.