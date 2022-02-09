Школы без мобильников, ТОП-5 кличек для домашних питомцев и другие новости

Парламентарий Юстас Джюгялис сообщил о намерении предложить закон, запрещающий использование мобильных телефонов в школах. В свою очередь, министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене призвала представителей школ сделать это самостоятельно. «Уже ряд школ ввели такое правило, хочется, чтобы к ним присоединились и другие», – сказала министр, выразив надежду на сознательность школ и без законодательных порядков.