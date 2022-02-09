Школы без мобильников, ТОП-5 кличек для домашних питомцев и другие новости

Выдвинута идея узаконить запрет на использование телефонов в учебных заведениях. Выяснился ТОП-5 имен для собак и кошек за прошлый год. Об этих и других новостях читайте ниже.
Парламентарий Юстас Джюгялис сообщил о намерении предложить закон, запрещающий использование мобильных телефонов в школах. В свою очередь, министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене призвала представителей школ сделать это самостоятельно. «Уже ряд школ ввели такое правило, хочется, чтобы к ним присоединились и другие», – сказала министр, выразив надежду на сознательность школ и без законодательных порядков.
В Палангу возвращается один из любимых зимних праздников – Palangos stinta. Уже в эти выходные, 11-13 февраля, можно будет не только полакомиться пахнущей огурцами корюшкой, но и принять участие во множестве веселых мероприятий.
В Каунасской ратуше скоро начинаются ремонтные работы, которые продлятся полтора года. Будут реновированы внутренние помещения, обновится фасад. А ЗАГС с 24 февраля временно переезжает в дом братьев Микаса и Кипраса Петраускасов в Жалякальнисе.
16 февраля, День восстановления Литовского государства, жители и гости Вильнюса отпразднуют с размахом. Будет праздничное шествие, торжественная церемония в Доме сигнатаров, концерт, 30 костров на проспекте Гедиминаса и другие праздничные мероприятия.
На этой неделе, до 13 февраля включительно, во многих странах Европы, в том числе в Литве, проводятся адресные полицейские рейды. В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют грузовые автомобили, автобусы и их водителей.
Около выставочного центра Litexpo планируют построить подземный пешеходный переход с велосипедной дорожкой.
После отмены «паспорта возможностей» потоки покупателей в магазинах выросли на 10-30%. Больше всего это ощутили продавцы одежды. А владельцы кафе говорят, что у них количество клиентов почти не выросло.
В Лондоне состоялась церемония вручения Британских музыкальных наград. Королевой вечера стала Адель. А Дуа Липа, концерт которой летом должен состояться в Литве, получила титул лучшей британской поп-исполнительницы.
На олимпийских трассах в Пекине сегодня выступила одна представительница Литвы. Но олимпийский дебют 17-летней Габии Шинкунайте в соревнованиях по скоростному слалому не сложился. Она завершила свое выступление спустя 15 секунд после старта, допустив грубую ошибку.
IKEA в Вильнюсе представила вертикальный сад – систему, позволяющую выращивать зелень и салаты в домашних условиях. Попробовать выращенную зелень можно будет в ресторане IKEA.
В Игналине запланировали уникальное мероприятие. 12 февраля в 15 часов на Зеленое (Šiekščio) озеро «приземлится» ледовый вертолет (ледовая карусель). Впервые в Литве планируется зафиксировать рекорд такой ледовой карусели с ди-джеем посередине. На вращающейся глыбе льда будут играть музыканты.
Названы самые популярные имена котов и собак в 2021 году в Литве. Среди кошек ТОП-5 выглядел так: Луна (337 котов), Симба (297), Мая (165), Пукис (158), Мурка (153). ТОП-5 среди собак: Бела (658), Луна (526), Пупа (375), Мая (357), Арчи (293).