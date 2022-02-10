Новости

Реконструкция левого берега Нериса, VR-галереи и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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В столице планируется начать реконструкцию левого берега Нериса. А в Шяуляе музей «Аушра» приглашает посетителей в уникальные VR-галереи. Об этих и других новостях читайте ниже.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что Дом Москвы можно и не сносить, если земельный участок будет приватизирован, а здание приспособят под другие нужды.

Скоро начнется реконструкция левого берега реки Нерис в столице. Появятся велодорожка, скамейки и новое дорожное покрытие.

Реконструкция левого берега Нериса, VR-галереи и другие новости

Побережья Нериса. Фото – vilnius.lt

Ко Дню святого Валентина Вильнюс приготовил множество сюрпризов. Среди них – специальные предложения от гостиниц, праздничные ужины в ресторанах с живыми концертами и множество других сюрпризов. Всю информацию можно найти на сайте Go Vilnius.

Правительство решило не созывать внеочередную сессию сейма, на которой должно было рассматриваться предложение о нулевом НДС на отопление. Президент Литвы такое решение называет странным. По его словам, люди платят за отопление сейчас, а не потом. Оппозиционные партии обещают инициировать внеочередную сессию сами.

Правительство возместит самоуправлениям стоимость масок для начальной школы (по две маски на ребенка в день).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество доноров крови сокращается и в больницах ощущается острая нехватка крови. Об этом сообщили в каунасских клиниках.

Олимпийские дебютантки Эгле Савицкайте и Иева Дайните остались в конце турнирной таблицы в соревнованиях по классическим лыжам на 10 км на зимних Играх в Пекине.

В Паневежисе скоро начнутся работы по реконструкции перекрестка улиц J. Janonio, Vakarinės и Pramonės.

В составленном Verslo žinios списке ТОП-50 строительных компаний, уплативших наибольшее количество налогов, лидирует компания YIT Lietuva. На 2-м и 3-м месте – Eurovia Lietuva и Naujasis Užupis. Столичная компания Grinda тоже попала в список, она занимает 10-е место.

24–26 февраля в Клайпеде пройдет фестиваль света «Краски времени» (Laiko spalvos). На фестивале будут представлены более 20 инсталляций. В этом году праздник посвящается предстоящему 770-летию города.

Чтобы в Литве росли леса, лесникам приходится много работать. Надо собрать шишки, высушить их, заготовить семена. Поэтому в январе-марте в лесных хозяйствах – горячая пора. В Дубравский питомник сейчас привозят шишки из лесов всей страны.

В Национальном художественном музее им. М. К. Чюрлениса в Каунасе 16 февраля откроется выставка «Каунасские тюльпаны. Влияние народного творчества на модернизм».

25-27 марта состоится XXI фестиваль джазовой музыки Birštonas 2022. Это старейший в Литве международный джазовый фестиваль, который проводится с 1980 года.

19 февраля в Миндунай пройдет 26-й Праздник зимней рыбалки. Во дворе Музея озерного рыболовства и на льду озера Бальтейи-Лакаяй посетителей будут ждать соревнования рыбаков, ловля корюшки старинным способом, музыка, игры и угощения.

Шяуляйский музей «Аушра» приглашает посетителей в уникальные VR-галереи. В них можно просматривать экспонаты через очки виртуальной реальности. Можно также испробовать на себе роль мельника в VR-игре «Ветряная мельница Жалюкяй».

Реконструкция левого берега Нериса, VR-галереи и другие новости

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