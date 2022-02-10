Реконструкция левого берега Нериса, VR-галереи и другие новости

Правительство решило не созывать внеочередную сессию сейма, на которой должно было рассматриваться предложение о нулевом НДС на отопление. Президент Литвы такое решение называет странным. По его словам, люди платят за отопление сейчас, а не потом. Оппозиционные партии обещают инициировать внеочередную сессию сами.