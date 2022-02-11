Служба спасения 112, рыбка, пахнущая огурцами, и другие новости

Весь ЕС, в том числе и Литва, сегодня отмечает День номера вызова скорой помощи 112. По этому случаю в разных странах проходят мероприятия, во время которых людям напоминают, как и когда можно вызывать помощь. А мы сегодня благодарим всех работников служб скорой помощи. Опросы показывают, что жители нашей страны хорошо знают номер 112. Правда, многие забывают, что такой единый номер для вызова помощи действует и в большинстве других стран Европы. Между тем в прошлом году номеру 112 исполнилось уже 30 лет.