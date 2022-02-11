Новости

Служба спасения 112, рыбка, пахнущая огурцами, и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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Сегодня отмечается День службы спасения 112. А в Паланге стартует праздник корюшки – Palangos stinta. Об этих и других новостях читайте ниже.

В главном отделении Каунасской почты – рекорд. Там появилась мозаика из кубиков Lego, которая воспроизводит орнамент на полу. Автор мозаики Рокас Микшюнас использовал 70 тысяч деталей Lego.

Весь ЕС, в том числе и Литва, сегодня отмечает День номера вызова скорой помощи 112. По этому случаю в разных странах проходят мероприятия, во время которых людям напоминают, как и когда можно вызывать помощь. А мы сегодня благодарим всех работников служб скорой помощи. Опросы показывают, что жители нашей страны хорошо знают номер 112. Правда, многие забывают, что такой единый номер для вызова помощи действует и в большинстве других стран Европы. Между тем в прошлом году номеру 112 исполнилось уже 30 лет.

Служба спасения 112, рыбка, пахнущая огурцами, и другие новости

В экстренных ситуациях помогут специалисты Службы 112

Прогноз министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса: в ближайшую неделю должен быть достигнут перелом в распространении «омикрона», а с весны к коронавирусу будут относиться как к обычной болезни.

Китай официально сообщил об остановке импорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы.

14 февраля Литовский государственный симфонический оркестр выступит во Дворце правителей с концертом «Лирика любви». Прозвучат самые красивые классические произведения о любви.

В городах дорожают услуги такси и подвоза. Их представители говорят, что имели на то обьективные причины – дорожает топливо и сами автомобили. А из-за пандемии ощущается нехватка водителей.

Для более безопасного движения по дорогам страны их освещение будет контролироваться в режиме реального времени. Начат завершающий этап модернизации освещения главных дорог страны. Будет установлено более 9 тыс. систем регулирования освещения.

Летом в Неринге не будет аренды электросамокатов, сегвеев, трехколесных скутеров, катеров и водных мотоциклов.

В музее MO открылись две экспозиции, посвященные ромам. Это выставка фотографии, рассказывающей о жизни ромов Литвы, и выставка «Поэзия без хрупкости».

На стене дома улицы Литерату в столице появился новый символ – «Королевство. Эпос о пассажирах Земли». Автор – Пятрас Диргела.

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке. Ассоциация ученых стран Балтии приглашает на удаленное мероприятие всех учеников старших классов и гимназистов. Они смогут сразиться в битве умов и послушать лекции женщин-ученых.

Вчера в Тракае на месте бывшего старого автовокзала, превратившегося в строительную площадку, забетонировали капсулу в фундамент несущей конструкции будущего здания. Таким образом было положено начало строительству нового современного Тракайского автовокзала. Хотя строительство автовокзала с прилегающим к нему торговым центром должно быть завершено в первом квартале 2023 года, ожидается, что автовокзал откроет свои двери к концу этого года.

26 февраля в Лепкальнисе состоится безумное зимнее соревнование. 36 команд полетят с горы на санях собственного производства.

В Палангу возвращается один из любимых зимних праздников – Palangos stinta. Он продлится все выходные. Праздник стартует сегодня с музыкальных выступлений в сквере Юрате и Каститиса. А завтра с утра на пирсе начнутся соревнования по ловле корюшки. В этом году желание принять в них участие выразило рекордное количество – более 40 – команд. Тем временем гости ярмарки смогут отведать жареной, копченой или попавшей в уху рыбки. А  моржи окунутся в холодные волны Балтийского моря. 

Служба спасения 112, рыбка, пахнущая огурцами, и другие новости

Корюшка – рыбка, пахнущая огурцами

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