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«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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«Социальное такси» теперь доступно и в Радвилишкисе. А в Мариямполе сегодня дарят шоколадки в честь Дня святого Валентина. Об этих и других новостях читайте ниже.

Сегодня День святого Валентина, или День всех влюбленных.

«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

Минздрав: с понедельника, 14 февраля, по прибытии из третьих стран изоляция не требуется. Когда все страны мира окажутся в желтой зоне, путешественники из любой страны должны будут заполнить анкету пассажира и предоставить один из трех документов. Эти документы следующие: свидетельство о том, что человек вакцинировался от COVID-19, переболел или получил отрицательный результат теста перед поездкой.

«Социальное такси» теперь будет предоставлять транспортные услуги для людей с ограниченными возможностями и в Радвилишкисе. Сейчас «Социальное такси» доступно для людей в Вильнюсе и Вильнюсском районе, в Каунасе и его районе, в Клайпеде и районе, в Паневежисе, Йонаве, Утяне, Укмерге, в Зарасайском и Шяуляйском районах, а также в Висагинасе.

«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

Фото – страница socialinistaksi в фейсбуке

МИД Литвы рекомендует отказаться от поездок на территорию Украины без крайней необходимости. Министерство иностранных дел призывает граждан Литвы, оставшихся в Украине, немедленно зарегистрироваться по адресу keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы при необходимости с ними можно было связаться для получения консульской помощи. Министерство иностранных дел напоминает, что граждане Литвы могут также обратиться за консульской помощью, позвонив в Министерство иностранных дел по круглосуточному телефону +370 5 236 2444 или отправив электронное письмо по адресу pilieciai@urm.lt.

В будущем посетители Литовского зоопарка смогут увидеть обновленную экспозицию дикой природы Литвы, сообщил Литовский зоопарк в Facebook. Планируется, что экспозиция литовских диких животных займет 2400 кв. м. Там будут обитать рыси, лисы, серые волки и бурые медведи. Рельеф территории выбран так, чтобы воспроизводить естественную природу литовских лесов.

По сообщению Центра регистров, в течение этого года планируется обновить систему e.sveikata, а также создать мобильное приложение.

В столице началась разработка усовершенствованной, более удобной, системы продажи электронных билетов на транспорт. Как анонсируется, она позволит фиксировать конкретную продолжительность поездки и применять оптимальную цену за проезд.

Моника Лю (Monika Liu) представит Литву на Евровидении. Первый и второй полуфиналы Евровидения состоятся 10 и 12 мая в итальянском Турине, а финал — 14 мая.

В Бирштонасе закончилась реконструкция ​​Тропы здоровья Жверинчюсского леса. Об этом сообщило самоуправление курорта. «Тропу украшают десять новых деревянных скульптур, изображающих обитателей леса и сюжеты королевской охоты, проходившей в древние времена», — говорится в сообщении.

Мариямполе претендует на звание Романтической столицы Литвы. Город в честь своего дня рождения приглашает присоединиться к инициативе Marijampolė daro 230 и повысить рождаемость. Поэтому сегодня, по случаю Дня святого Валентина, в цветочных магазинах и кафе Мариямполе горожанам будут дарить афродизиаки – шоколадки.

«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

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