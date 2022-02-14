«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

МИД Литвы рекомендует отказаться от поездок на территорию Украины без крайней необходимости. Министерство иностранных дел призывает граждан Литвы, оставшихся в Украине, немедленно зарегистрироваться по адресу keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы при необходимости с ними можно было связаться для получения консульской помощи. Министерство иностранных дел напоминает, что граждане Литвы могут также обратиться за консульской помощью, позвонив в Министерство иностранных дел по круглосуточному телефону +370 5 236 2444 или отправив электронное письмо по адресу pilieciai@urm.lt.