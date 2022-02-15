Мероприятия в честь Дня восстановления Литовского государства и другие новости

16 февраля в Литве – День восстановления Литовского государства. Вильнюс приглашает всех на празднование главного государственного праздника и готовит целый ряд уникальных мероприятий. В полдень на площади Симонаса Даукантаса рядом с Президентским дворцом традиционно пройдет церемония поднятия флагов трех Балтийских государств – Литвы, Латвии и Эстонии, а Президент Литовской Республики обратится к собравшимся с поздравительной речью. С 18 часов на вильнюсском проспекте Гедиминаса (от Кафедрального собора до площади Винцаса Кудирки) запылают шестнадцать символических костров в честь 16 февраля. В 18:30 над башней Гедиминаса взовьются в небо дроны – как эксклюзивное и созданное при помощи современных технологий поздравление с 16 февраля. Наблюдать за ним можно будет с Кафедральной площади и подступов к ней (представление может быть отменено из-за плохих погодных условий). Вечером в три цвета литовского флага окрасятся Три Креста и главные столичные мосты через Нерис.