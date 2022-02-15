Мероприятия в честь Дня восстановления Литовского государства и другие новости

Завтра, 16 февраля, по всей стране пройдет множество мероприятий, посвященных Дню восстановления Литовского государства. Об основных из них, а также о событиях сегодняшнего дня читайте ниже.
16 февраля в Литве – День восстановления Литовского государства. Вильнюс приглашает всех на празднование главного государственного праздника и готовит целый ряд уникальных мероприятий. В полдень на площади Симонаса Даукантаса рядом с Президентским дворцом традиционно пройдет церемония поднятия флагов трех Балтийских государств – Литвы, Латвии и Эстонии, а Президент Литовской Республики обратится к собравшимся с поздравительной речью. С 18 часов на вильнюсском проспекте Гедиминаса (от Кафедрального собора до площади Винцаса Кудирки) запылают шестнадцать символических костров в честь 16 февраля. В 18:30 над башней Гедиминаса взовьются в небо дроны – как эксклюзивное и созданное при помощи современных технологий поздравление с 16 февраля. Наблюдать за ним можно будет с Кафедральной площади и подступов к ней (представление может быть отменено из-за плохих погодных условий). Вечером в три цвета литовского флага окрасятся Три Креста и главные столичные мосты через Нерис.
В этом году театрализованное шествие Сигнатаров Акта независимости Литвы состоится не только в Вильнюсе, но и в Кедайняй и в Вевисе. 16 февраля перформанс пройдет в Кедайняй на Большой рыночной площади в 13 часов, на автовокзале в Вевисе в 17 часов, в Вильнюсе около колокольни на Кафедральной площади в 18:30.
В среду, 16 февраля, на самом высоком здании страны – Вильнюсской телебашне – взвеется самый большой Триколор в стране. Флаг площадью 540 квадратных метров поднимут в 10 часов утра. А вечером в честь праздника будет показано музыкально-световое произведение Šaukiu aš tautą. Время показа: 18:10, 19:05, 20:05 и 21:05.
Несмотря на то, что официальных митингов 16 февраля не будет, полиция не уверена, что этот день пройдет спокойно. В столице будут дежурить усиленные наряды полиции, однако заграждения устанавливать не будут. Представители «Союза семей» заявили, что никакие мероприятия в этот день не организуют.
Акт независимости от 16 февраля будет передан на экспозицию в Каунас. Это последний год, когда исторический документ находится в Литве. Через год его передадут в архив в Германию.
В честь Дня восстановления Литовского государства Ассоциация хореографов устраивает прямые трансляции концерта лучших творческих коллективов. Выступления программы «Желтый. Зеленый. Красный» состоятся 16 февраля в 12, 15 и 18 часов.
Дворец правителей продолжает традицию отмечать государственные праздники вместе с посетителями. Поэтому 16 февраля всех желающих ожидают в музее, где часть экскурсий пройдет бесплатно, а билет на все маршруты будет стоить всего 2 евро. Подробности – на страницах музея.
Водители жалуются на ямы на дорогах, а присматривающие за состоянием дорог компании отмечают, что водителям некоторое время еще понадобятся терпение и бдительность. За более основательный ремонт дорог можно будет браться только весной.
Прибывающим в Литву из стран ЕС и Европейского экономического пространства с сегодняшнего дня не надо предъявлять никаких дополнительных, связанных с ковидом, документов – тестов или подтверждений наличия иммунитета.
Число преступлений в Клайпеде упало до рекордно низкого показателя за последние пять лет.
Литва уже преодолела пик пандемии коронавируса, считает министр здравоохранения Арунас Дулькис.
С 1 марта в столице начинается прием в вильнюсские школы на 2022–2023 учебный год. Регистрация проходит на сайте svietimas.vilnius.lt.
Вильнюс продолжает подготовку к 700-летию города. Вильнюсский университет, Университет им. Витаутаса Великого, МИД и самоуправление столицы приглашают студентов бакалавриата и магистратуры предлагать идеи празднования юбилея. Конкурсные проекты принимаются до 7 марта по адресу viesojidiplomatija@urm.lt.
Новый способ мошенничества в Литве: людям звонят «врачи». Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook. Мужчина сказал, что звонят неизвестные и говорят, что они представители Института здоровья, Государственной службы по контролю над лекарствами, Ассоциации врачей и т.д. Затем интересуются, привит ли человек от COVID-19 и не было ли после вакцинации побочных явлений. Ответы «регистрируют», человека благодарят за информацию. А примерно через 20 минут ему звонят другие «врачи», предлагающие лекарства от перечисленных человеком побочных явлений.
Поезд, отправляющийся из Вильнюса в 19:50, теперь следует до Висагинаса. Согласно предыдущему расписанию движения пассажирских поездов, эта услуга осуществлялась только до железнодорожной станции Игналина.
Недостаточно холодная зима нарушила планы наших соседей – любителей гонок на ледовых яхтах. Поэтому открытый чемпионат Польши по буерному спорту впервые состоялся на льду озера Рекива в Шяуляе. Если позволит погода, 25-27 февраля здесь же пройдет чемпионат Европы Ice-Blokart.