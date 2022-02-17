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Буря на побережье, юбилей Молетай и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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На литовском побережье, по словам синоптиков, снова ожидаются бури. А Молетай отмечает свой 635-летний юбилей. Об этих и других новостях читайте ниже.

Три литовских университета отмечают свое столетие. Это Каунасский технологический университет (KTU), Университет Витаутаса Великого (VDU) и Литовский университет медицинских наук.

На побережье ожидается еще одна буря. Порывы ветра усилятся до 27 м/с. Буря ухудшит и условия движения на дорогах.

Буря на побережье, юбилей Молетай и другие новости

Исторический акт о независимости Литвы от 16 февраля выставлен в Каунасе. Акт о независимости можно увидеть в историческом Президентском дворце (Vilniaus gatvė 33, Kaunas).

Власти Клайпеды собираются обсудить неоднозначно оцениваемую идею учредить в городе новую университетскую больницу.

В матче LKL каунасский «Жальгирис» со счетом 102:80 одолел пасвалисскую команду Pieno žvaigždes.

Каунасский факультет Вильнюсского унвиерситета проводит международные соревнования по кибербезопасности Cyberthon. В течение двух дней разные задачи будут решать примерно 600 специалистов и любителей в сфере IT из более чем десяти стран мира.

Праздник Ужгавенес пройдет в Вильнюсе 1 марта. Он начнется в 16 часов на Лукишкской площади, а завершится проводами Морэ на Ратушной площади.

Для заболевших COVID-19 работников домов опеки и их подопечных срок изоляции сокращается до 10 дней.

Молетай отмечает свое 635-летие. Именно столько лет прошло с момента первого упоминания имени города. Накануне уже зажглась символическая световая и звуковая инсталляция, а праздничная суета продолжится сегодня и в выходные.

Буря на побережье, юбилей Молетай и другие новости

Молетай с высоты птичьего полета

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