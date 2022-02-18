Портал в Ратуше, праздничный переполох в Миндунай и другие новости

Завтра в Каунасе состоится мероприятие «Ратуша: портал», посвященное закрытию Ратуши на реконструкцию. А в Миндунай завтра ожидается веселый переполох – там пройдет Праздник зимней рыбалки. Об этих и других новостях читайте ниже.
Завтра, в субботу, состоится закрытие зимнего олимпийского фестивался на Белом мосту в столице. Вечером гостей фестиваля ждет дискотека на льду. Подробности программы.
Завтра, 19 февраля, с 18 часов до полуночи Каунасский городской музей приглашает горожан и гостей Каунаса посетить мероприятие «Ратуша: портал», посвященное закрытию Ратуши на реконструкцию. По словам организаторов, на нем можно будет увидеть, какие изменения ждут городскую Ратушу и как она будет выглядеть после завершения работ. А значит, завтрашнее мероприятие – своеобразный портал между настоящим и будущим.
В новом рейтинге наиболее продвинутых в финансово-экономическом отношении городов Европы с высокой деловой активностью, который составляет Financial Times, Вильнюс занял второе место. Этот рейтинг обновляется каждые два года, в 2020 году Вильнюс занимал четвертое место.
С этой недели семейные врачи не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида. Об этом сообщил Минздрав Литвы. «Это значит, что теперь семейному врачу не надо назначать дополнительные консультации: человек считается здоровым через 10 дней с начала изоляции. А сэкономленное время врачи смогут уделить больным», – сказано в сообщении.
После упразднения «паспорта возможностей» в Литве записалось в салоны красоты на 8% больше клиентов. Однако цены выросли и продолжают расти.
Центробанк Литвы предупреждает банки о возможных кибератаках, сбоях в поставках электроэнергии. В свою очередь глава Litgrid заверил, что перебоев в электроснабжении не будет, система действует стабильно.
Водители, работающие через платформу Bolt, 22 февраля планируют забастовку. Они протестуют против повышения с 1 марта комиссионного сбора за оказание услуг перевозки.
IKI открывает первый магазин, управляемый искусственным интеллектом. Он появится в Старом городе Вильнюса на ул. Диджиойи, 6. Открытие магазина намечено на 23 февраля.
В Алитусском городском театре весь февраль будет экспонироваться инсталляция «Стол сигнатаров». Подсвеченный стол с двадцатью стульями вокруг него особенно торжественно выглядит в вечернее время. Поэтому за ним можно собраться всей семьей и сделать историческое фото.
В ночь с 19 на 20 февраля с 3:00 до 5:00 часов нельзя будет воспользоваться платежными картами банка SEB. Это связано с проведением профилактических работ в системе IT. Электронный банкинг будет работать в обычном режиме.
1 марта в Шяуляе состоится Ужгавенский балаган. Организаторы приглашают готовиться к участию в костюмированном шествии и конкурсе «Ужасно красивая Море». Регистрация на конкурс все еще продолжается.
Швянтойи и Паланга уже собираются прогонять зиму шумным Žiema, žiema, dink iš kiemo! Поэтому подготовка к празднику по-жямайтийски Ožgavienės 2022 стартует совсем скоро – 20 февраля в Швянтойи и 23 – в Паланге.
Минувшей ночью часть улиц Новой Вильни из-за осадков и оттепели оказались под водой. Особенно сложная ситуация была на перекрестке улиц Прамонес и Линксмосес. К утру компания Grinda сообщила, что после работ, которые пришлось проводить ночью, ситуация наладилась.
В Клайпеде подготовили схему планируемой полуподземной площадки для мусорных контейнеров в Центральном районе. До 2 марта все желающие могут ознакомиться с проектом и высказать свои замечания. Информация – на страницах администрации Клайпедского самоуправления.
Завтра, 19 февраля, в Миндунай обещают веселый переполох. В 26-й раз подряд там пройдет Праздник зимней рыбалки. Во дворе Музея озерного рыболовства и на льду озера Бальтейи-Лакаяй посетителей будут ждать соревнования рыбаков, ловля корюшки старинным способом, музыка, игры и угощения.