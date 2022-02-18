Портал в Ратуше, праздничный переполох в Миндунай и другие новости

С этой недели семейные врачи не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида. Об этом сообщил Минздрав Литвы. «Это значит, что теперь семейному врачу не надо назначать дополнительные консультации: человек считается здоровым через 10 дней с начала изоляции. А сэкономленное время врачи смогут уделить больным», – сказано в сообщении.