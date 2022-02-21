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День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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Сегодня, 21 февраля, отмечается День родного языка. А в Культурной столице Европы появилось новое мороженое – Kaunastic. Об этих и других новостях читайте ниже.

Расчеты банковскими картами основных банков, действующих в Литве, показали, что за первые две недели февраля жители Литвы потратили в Польше почти 6 млн евро. Это произошло после отмены в соседней стране НДС на продукты питания и снижения тарифа на топливо.

Сегодня отмечается Международный день родного языка. По этому поводу проходит традиционный конкурс самых красивых литовских названий фирм и предприятий. Среди них – такие, как «Bitė ritė», «Draugiškas vėjas», «Gijos», «Nuotykių kempinė» и др.

День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

Meilė (любовь) – одно из лучших литовских слов

Лицам из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Княжества Андорра, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Святого Престола (город-государство Ватикан), даже если они не привиты или не переболели, больше не нужно делать тест на COVID-19, изолироваться и заполнять анкету пассажира на сайте Национального центра общественного здоровья.

Опрос: 60% жителей городов готовы отказаться от поездки на автомобиле в пользу передвижения на электросамокате.

Выдача бюллетеней людям, больным ковидом, занимает почти половину рабочего времени врача. Об этом сообщили профсоюзы семейных врачей.

По заявлению мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, Вильнюс планирует построить 4 новых детских сада и 8 новых школ.

Вильнюсское самоуправление приглашает людей творческих профессий принять участие в конкурсе по созданию мемориального объекта в память о Юозасе Лукше-Даумантасе в сквере его имени. Сквер находится на пересечении улиц Апкасу и Тускулену.

Каунасский «Жальгирис» вновь завоевал Кубок Короля Миндаугаса. Вчера в финале турнира каунасцы с разницей в 25 очков – со счетом 91:66 – победили паневежский «Лиеткабелис».

На этой неделе в LITEXPO состоится 22-я Вильнюсская книжная ярмарка. После годового перерыва вновь будут представлять свои книги разные издательства. На выставку соберутся литовские и зарубежные писатели, издатели, иллюстраторы и литературные критики. Ярмарка будет проходить в соответствии со всеми требованиями безопасности. Она откроется в четверг, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 27 февраля.

Из-за разлива реки Нерис в Вильнюсе набережные оказались под водой. Поэтому в выходные горожане не смогли отправиться на одно из излюбленных мест прогулки – по набережным вдоль реки.

В воскресенье, 27 февраля, Тракай будет отмечать Ужгавенес. Всех, кому нравятся шутки, танцы и веселье, и кто изо всех сил хочет прогнать зиму, зовут присоединиться к костюмированному шествию. Оно стартует в 13:45 от Тракайского дворца культуры. После шествия праздник продлится и дальше.

День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

Программа праздника, madeinvilnius.lt

Культурная столица Европы продолжает удивлять. Beatos ledainė вместе с Каунасским агентством по развитию туризма представили новое мороженое Kaunastic. Это сливочное мороженое со слоем шоколадно-орехового крема и слегка подсоленной карамели. Оно украшено жареным фундуком и кусочками молочно-карамельных конфет.

День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

Беата Николсон и новое мороженое Kaunastic. Фото – kaunasin.lt.

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