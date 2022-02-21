День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

Лицам из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Княжества Андорра, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Святого Престола (город-государство Ватикан), даже если они не привиты или не переболели, больше не нужно делать тест на COVID-19, изолироваться и заполнять анкету пассажира на сайте Национального центра общественного здоровья.