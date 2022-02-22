Новый порядок изоляции, автобус на ярмарку и другие новости

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Литве смягчаются правила изоляции. А на Вильнюсскую книжную ярмарку будет ходить специальный автобус. Об этих и других новостях читайте ниже.
К лету в Литве появится еще около 100 банкоматов и других мест обналичивания денежных средств. Центробанк Литвы обещает в мае представить предварительный список таких мест.
В связи со снижением заболеваемости COVID-19 меняется и порядок изоляции в Литве. С завтрашнего дня изолироваться должны будут только те лица, которые получили положительный результат ПЦР-теста (или теста на антиген) или полагают, что заболели и ожидают результата теста. Людям, которые контактировали с больными ковидом, изолироваться не надо будет. А те, кто уже находится на изоляции, по поводу ее прекращения могут обратиться в Центр общественного здоровья.
Перевозчики прогнозируют: билеты общественного транспорта могут подорожать.
Litgrid: из-за потепления и снижения потребления электроэнергии она подешевела в Литве на 25%.
Подсчитали членов Сейма, которые пропустили заседания парламента без уважительной причины. Больше всего заседаний (11 из 52) пропустила министр финансов Гинтаре Скайсте.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР в Донбассе. Ранее Совбез РФ высказался за признание независимости самопровозглашенных «республик». Также Владимир Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. В свою очередь, литовские и европейские политики резко осудили такое решение российских властей. ЕС и США пригрозили России санкциями за признание независимости «ДНР» и «ЛНР».
Департамент статистики Литвы: с каждым поколением женщины рожают все меньше детей. Для молодого поколения нормой является один ребенок. У более старшего поколения – один-два ребенка.
В период зимнего набора в профессиональные училища поступило более тысячи человек. Почти все будут учиться за счет государства.
Результаты опроса показали, что более половины родителей решают не возвращаться на работу после отпуска по уходу за ребенком из-за поведения работодателей.
Курьеры Bolt планируют две акции протеста: первую – сегодня, а вторая забастовка намечена на 1 марта. Напомним, что курьеры протестуют, поскольку с 1 марта планируется повышение комиссионного сбора за оказание услуг перевозки.
С 24 по 26 февраля в Клайпеде будет проходить фестиваль света, посвященный 770-летнему юбилею города. Старт началу яркого фестиваля и юбилейного года будет дан в четверг в 18:30 на Театральной площади города возле символической инсталляции Laiko spalvos 770.
Еще одна столица – Культурная столица малой Литвы 2022 – город Лейпалингис представил программу мероприятий года. Они включают в себя два основных направления. Культурное – это концерты, спектакли, выставки, – и научное, которое познакомит с богатой историей города.
В Региональном парке Каунасского моря начали подсчет летучих мышей. Эти существа играют важную роль в экологии. А одни из важных мест зимовки летучих мышей – форты Каунасской крепости, входящие в сеть охраняемых территорий международного значения Natura 2000.
Литовская служба дорожной полиции выпустила на улицы BMW серии G без опознавательных знаков.
ArtVilnius, крупнейшая международная ярмарка современного искусства в Восточной и Северной Европе, пройдет в Litexpo осенью, но уже сейчас ждет заявок от участников. Тема выставки – экология.
2 апреля в Литовском национальном драматическом театре – показ спектакля Made in Oslo знаменитого норвежского хореографа Jo Strømgreno. Спектакль создан танцевальным ансамблем, который около 30 лет был самым популярным в Норвегии, но никогда не выезжал за пределы страны.
В связи с продолжающимися ограничениями концертный тур Стинга в Европе, запланированный на 5-21 марта, переносится на осень этого года. В Литве концерт Стинга должен был состояться 9 марта на арене Žalgirio. Его перенесли на 25 сентября.
В литовской части моря впервые пройдут исследования, цель которых – выяснить, как шум от судов, движений ветра, дождя и перемещений глубинных вод влияет на жизнь морских млекопитающих и рыб. Оборудование для измерения подводного шума установят в марте-апреле.
На Вильнюсскую книжную ярмарку, которая пройдет на этой неделе, будет возить специальный общественный транспорт. В LITEXPO можно будет доехать на автобусе с пометкой Vilniaus knygų mugė (Ozo g. – LITEXPO). В нем будут действительны обычные билеты на проезд в городском транспорте. Кроме того, на ярмарку можно будет попасть из центра Вильнюса. От остановки Arkikatedra каждые 20 минут будут отправляться бесплатные автобусы, которые будут возить до LITEXPO и обратно.