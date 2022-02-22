Новый порядок изоляции, автобус на ярмарку и другие новости

В связи со снижением заболеваемости COVID-19 меняется и порядок изоляции в Литве. С завтрашнего дня изолироваться должны будут только те лица, которые получили положительный результат ПЦР-теста (или теста на антиген) или полагают, что заболели и ожидают результата теста. Людям, которые контактировали с больными ковидом, изолироваться не надо будет. А те, кто уже находится на изоляции, по поводу ее прекращения могут обратиться в Центр общественного здоровья.