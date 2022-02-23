Начало декларирования доходов, компьютерные «Короны и пешки» и другие новости

С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те лица, которые получили положительный ответ ПЦР-теста или теста на антигены или те люди, которые, возможно, болеют COVID и ждут результата теста. Об этом сообщил Минздрав. В случае с теми, кому изоляция после контакта с больным COVID-19 была назначена до вступления нового правила в силу, их изоляция может быть прекращена. Для этого надо обращаться в Национальный центр общественного здоровья.