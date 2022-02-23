Начало декларирования доходов, компьютерные «Короны и пешки» и другие новости

Уже могут заняться декларированием своих доходов те, кто предпочитает делать это в первых рядах. А в Вильнюсе разрабатывается приключенческая компьютерная игра «Короны и пешки». Об этих и других новостях читайте ниже.
На то, чтобы номинировать талантливых столичных школьников на премию Св. Христофора, остается всего один день. Эта награда выдается за достижения в учебе, культуре, искусстве, спорте и волонтерстве. Заявки можно подавать до 24 февраля.
В Литве начался этап декларирования доходов. Хотя в этом году о начале декларации доходов официально не объявляли, некоторые люди говорят, что они уже успешно заполнили декларации. Декларировать доходы и уплатить налоги жители страны должны до начала мая на сайте deklaravimas.vmi.lt.
Telia TV отказывается от ретрансляции 25 российских каналов. С 30 апреля Telia TV не будет ретранслировать в Литве следующие каналы: «Первый Балтийский», «REN TV», «Бабер ТВ», «Boks TV Plus», «Дом кино», «Дом Кино Premium HD», «Карусель», «Кухня TV HD», «Кинокомедия HD», «Киносерия HD», «КВН ТВ», «Kinomiks HD», «M-1 Global HD», «Музыка Первого», «Наше новое Кино HD», «НТВ Мир Lithuania», «NTV Serial», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Индийское Кино», «Поехали», «Родное Кино», «Телекафе», «Время далекое и близкое».
С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те лица, которые получили положительный ответ ПЦР-теста или теста на антигены или те люди, которые, возможно, болеют COVID и ждут результата теста. Об этом сообщил Минздрав. В случае с теми, кому изоляция после контакта с больным COVID-19 была назначена до вступления нового правила в силу, их изоляция может быть прекращена. Для этого надо обращаться в Национальный центр общественного здоровья.
Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене сказала, что с учетом предложений Министерства науки, образования и спорта обсуждается вопрос отказа от масок и разграничения потоков в начальной школе.
С марта тот, кто собирается сдавать практический экзамен по вождению, но не может в зарегистрированное время прибыть на экзамен, должен сообщить об этом в «Регитру» не позже, чем за сутки до назначенного времени. Это можно сделать через интернет.
Столичный район Паупис попал в четверку лучших городских проектов мира. А кто станет победителем выставки MIPIM в Каннах, выяснится 17 марта.
Торговая сеть Iki открыла в Вильнюсе свой первый магазин, управляемый искусственным интеллектом. Он появился на ул. Диджейи в Старом городе столицы.
В Паневежисе, как и многих других городах страны, в воскресенье будут праздновать Ужгавенес. С 13 до 15 часов пройдут театрализованные интерактивные мероприятия. Ожидаются игровые площадки, прогулки на карете, творческие мастерские по изготовлению масок.
В субботу, 26 февраля, в Палуше состоится праздник корюшки Trauk stintelę 2022 и Elektrinė stintelė. В программе – лов рыбы старинным способом, соревнования, ярмарки, живые концерты и многое другое! Праздник начинается в 9 утра, регистрация на соревнование рыбаков – в 8:00.
Вода вышедшей из берегов реки Минии в округах города Приекуле Клайпедского района затопила луга, постройки, дороги и даже мост. С некоторыми местными жителями связаться можно только по телефону.
Вильнюс станет героем компьютерной игры, разрабатываемой в Литве. В опубликованном во вторник рекламном ролике приключенческой игры Crowns and Pawns («Короны и пешки») литовской компании Tag of Joy мы видим, как жизнь игрового персонажа Милды, выросшей в Чикаго, поворачивается в неожиданном направлении. Девушка прилетает в Литву, где ее ждет много интересных открытий.