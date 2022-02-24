Акции солидарности с Украиной, инсталляции в честь 770-летия Клайпеды и другие новости

Сеть Iki открыла в Вильнюсе первый магазин, управляемый искусственным интеллектом. Магазин открыт в Старом городе столицы (ул. Диджёи, 6). Кассы здесь нет. Оплата такая – человек проводит платежной картой у входа, ворота открываются, покупатель берет товары, складывает их, куда хочет – в рюкзак, карманы, просто держит в руках – подходит к выходу, может взглянуть на список товаров, приложить карту для оплаты и все. Ему не надо выкладывать товар, сканировать коды, доставать телефон, что-то сканировать. Подошел, посмотрел, взял, приложил карту и все, вышел. Все остальное незаметно для глаза – регулирует искусственный интеллект: сообщает работникам о нехватке товаров на полках, выполняет заказы, прогнозирует потребность в товарах, регулирует потоки.