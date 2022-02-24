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Акции солидарности с Украиной, инсталляции в честь 770-летия Клайпеды и другие новости

Автор RUSRADIO LT

По всей Литве проходят акции солидарности с Украиной. В Клайпеде открылся Фестиваль света, посвященный 770-летнему юбилею города. Об этих и других новостях читайте ниже.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе». В городах Украины гремят взрывы.

В связи с началом военной операции России в Украине в четверг президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении чрезвычайного положения в стране. Госсовет по обороне также решил, что «Литва обратится в НАТО по поводу активации Четвертой статьи» Североатлантического договора, отметил руководитель страны. Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Сегодня по всей Литве проходят акции солидарности с Украиной.

Акции солидарности с Украиной, инсталляции в честь 770-летия Клайпеды и другие новости

Флаг Украины

Литва отказалась от списка стран, пострадавших от COVID-19, но рекомендации для путешественников остаются прежними.

Министр здравоохранения: решения насчет масок и разделения потоков учащихся в школах будут приняты на следующей неделе.

В Вильнюсе в четверг началась «Книжная ярмарка 2022». Ярмарка проходит в выставочном центре Litexpo. Она продлится до воскресенья.

Новый Каунасский ледовый дворец откроет свои двери для посетителей 1 марта, сообщило городское самоуправление.

В последние выходные зимы Друскининкай приглашает на Ужгавенские мероприятия. Они начнутся в субботний полдень на Вильнюсской аллее. В программе – шествие с изгнанием зимы, игры по ориентированию, музыка, танцы, угощения и многое другое.

Сеть Iki открыла в Вильнюсе первый магазин, управляемый искусственным интеллектом. Магазин открыт в Старом городе столицы (ул. Диджёи, 6). Кассы здесь нет. Оплата такая – человек проводит платежной картой у входа, ворота открываются, покупатель берет товары, складывает их, куда хочет – в рюкзак, карманы, просто держит в руках – подходит к выходу, может взглянуть на список товаров, приложить карту для оплаты и все. Ему не надо выкладывать товар, сканировать коды, доставать телефон, что-то сканировать. Подошел, посмотрел, взял, приложил карту и все, вышел. Все остальное незаметно для глаза – регулирует искусственный интеллект: сообщает работникам о нехватке товаров на полках, выполняет заказы, прогнозирует потребность в товарах, регулирует потоки.

В Клайпеде стартует седьмой Фестиваль огней. На нем будут представлены десятки инсталляций, посвященных 770-летию города. Уникальные проекции будут радовать жителей и гостей Клайпеды до 26 февраля.

Жаворонки – одни из первых птиц, возвращающихся в Литву из теплых стран, поэтому их называют предвестниками весны. Орнитологи говорят, что в этом году первого жаворонка видели уже в конце января в Клайпедском районе. Сегодня жаворонков уже много по всей стране.

Акции солидарности с Украиной, инсталляции в честь 770-летия Клайпеды и другие новости

Жаворонки прилетели

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