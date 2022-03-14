Бесплатные лекарства для украинцев, «пенсии одинокого человека» и другие новости

Украинцы смогут получать все необходимые лекарства так же, как и жители Литвы. В свою очередь, жители Литвы в конце марта начнут получать «пенсии одинокого человека». Об этих и других новостях читайте ниже.
Минздрав Литвы: украинские беженцы бесплатно получат необходимые рецептурные лекарства. Врачи смогут выписать рецепты беженцам в электронной или бумажной форме, идентифицируя иностранца по номеру, который он получает при регистрации в Департаменте миграции. В медучреждении нужно будет предъявлять карту регистрации, выданную Департаментом миграции. Ее же нужно будет предъявлять и в аптеке.
Режим чрезвычайного положения в Литве продлевается до 20 апреля. В упомянутый период будет усилена охрана госграниц и стратегических объектов. Запрещаются трансляции всех контролируемых Россией или Беларусью программ, предусмотрена также возможность ограничения на деятельность литовских СМИ.
С сегодняшнего дня в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта. В рабочие дни чаще будут ходить автобусы маршрутов 3G, 4G, 1, 24, 46 и троллейбусы маршрутов 2 и 17.
В марте около 200 тысяч человек получат «пенсии одинокого человека». Они положены всем одиноким пенсионерам Литвы, а также людям с ограниченными возможностями, которым не платят «вдовьи» пенсии. Первые выплаты жители страны получат в конце марта.
Министерство окружающей среды: отныне станции зарядки для электромобилей должны будут составлять пятую часть парковки рядом со зданиями.
«Улыбающиеся» солнечные часы в Старом городе Каунаса теперь будут показывать время и по ночам.
Население Литвы стареет. Согласно статистике Евростата, данные которой публикуются в блоге Euroblogas.lt, с 2011 по 2021 год средний возраст населения Литвы вырос на 3 года. Сейчас он составляет 44,1 года, а десять лет назад это было 41,1 года.
Самоуправление утвердило проект парка скульптур и площадку для катания на самокатах и скейтбордах под мостом Валакампяй.