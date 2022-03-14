Бесплатные лекарства для украинцев, «пенсии одинокого человека» и другие новости

Население Литвы стареет. Согласно статистике Евростата, данные которой публикуются в блоге Euroblogas.lt, с 2011 по 2021 год средний возраст населения Литвы вырос на 3 года. Сейчас он составляет 44,1 года, а десять лет назад это было 41,1 года.