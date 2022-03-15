Помощь Центра социальных услуг, награда для Вильнюса и другие новости

Начинаются работы по приведению в порядок набережной Нерис. Речь идет об участках от сквера Brolių Vileišių до моста Шило, а также между Белым и Зеленым мостами. Будут реконструированы велосипедные и пешеходные дорожки, лестницы, оборудовано новое освещение, террасы, малые архитектурные элементы, островки отдыха.