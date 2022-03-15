Помощь Центра социальных услуг, награда для Вильнюса и другие новости

Столичный Центр социальных услуг оказывает помощь многим категориям граждан. А Вильнюс в Каннах получил престижную награду fDi Intelligence European City Awards. Об этих и других новостях читайте ниже.
Департамент миграции планирует на этой неделе постепенно восстановить прием посетителей в порядке живой очереди. До этого момента нужно было регистрироваться на прием заранее через интернет.
Жители Вильнюса, не получившие таблетки йодида калия, могут вновь обращаться в аптеки: рецепты обновлены.
Со вторника запрещена вырубка деревьев во всех заповедных лесах и национальных парках. Об этом напоминает Служба охраняемых территорий. Запрет действует до 1 августа.
16 марта Вильнюсская Ратуша приглашает на бесплатный концерт – «Акция солидарности с Украиной». Прозвучат произведения в исполнении Международного мужского хора «Уния» (Беларусь), солиста оперы Евгениюса Хребтоваса и пианиста, профессора кафедры джаза LMTA Артураса Анусаускаса. Зрители также смогут увидеть выступление театра-импровизации из Харькова «Вахтеры». Начало в 18 часов.
Во вторник в «Шяуляй Арене» открывается регистрационный центр для военных беженцев из Украины.
Центр социальной помощи в Вильнюсе теперь носит название Вильнюсский городской центр социальных услуг. Он оказывает поддержку семьям из групп социального риска, помогает людям с ограниченными возможностями, информирует, консультирует и оказывает множество других полезных услуг. Вся подробная информация об услугах – spcentras.lt.
Начинаются работы по приведению в порядок набережной Нерис. Речь идет об участках от сквера Brolių Vileišių до моста Шило, а также между Белым и Зеленым мостами. Будут реконструированы велосипедные и пешеходные дорожки, лестницы, оборудовано новое освещение, террасы, малые архитектурные элементы, островки отдыха.
Продолжающийся паводок нанес вред дороге Шилуте-Русне. Ремонтировать поврежденные участки дороги будет возможно только после того, как спадет вода.
Портал welovelithuania.com рассказал о мероприятиях, которые Клайпеда подготовила к своему 770-летию. Среди них – начало работы новых парков и музеев, фестивали и праздники, маршруты для путешествий по суше и по воде.
Арвидас Сабонис стал дедушкой. В семье младшего сына легенды литовского баскетбола Арвидаса Сабониса Домантаса и его супруги Шашаны Розен в минувшие выходные родился первенец.
C сегодняшнего дня снова можно брать напрокат электрические самокаты Bolt. Услуга доступна в 11 городах Литвы.
В четверг, 17 марта, Русский драматический театр Литвы покажет моноспектакль «Одинокий человеческий голос» по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». В спектакле играет актриса Александра Метальникова.
Сегодня в Каннах прошла церемония вручения награды fDi Intelligence European City Awards от Financial Times. Вильнюс занял первое место за свою стратегию привлечения инвестиций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.