Изменения в ГП Regitra, чипирование домашних животных и другие новости

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что сейчас в нашу страну уже приехало около 6000 детей из Украины, из них примерно 1500 уже зарегистрированы в школы. Министр сказала, что украинские дети могут выбирать между школами, где преподавание ведется на языке нацменьшинств или на литовском языке. Однако, по словам министра, если количество таких детей увеличится, возможности выбора будут ограничены.