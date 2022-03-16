Изменения в ГП Regitra, чипирование домашних животных и другие новости

С мая в ГП Regitra будут изменения при сдаче экзаменов на категорию «В». А до мая в Литве проводится чипирование домашних животных. Об этих и других новостях читайте ниже.
Легендарный актер Регимантас Адомайтис приютил украинских беженцев: «таких, как я, сейчас много».
Изменения в Госпредприятии Regitra. С мая сдавать экзамен на категорию «В» в Вильнюсе можно будет только в одном филиале Regitra – на ул. Лентварио, 7.
Литовские обладатели iPhone больше не могут пользоваться приложением YandexGo. Магазин мобильных приложений App Store ликвидировал для пользователей iPhone в Литве доступ к приложению платформы такси YandexGo, сообщила министр экономики и инноваций.
Сейм Литвы не будет рассматривать предложение о применении льготного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на все продукты питания. Парламентарии накануне не приняли к рассмотрению поправку к Закону о НДС.
Председатель Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс акцентирует, что с июня 2022 года, если повышение цен не разделять на более продолжительный срок, электроэнергия подорожает примерно на 50%. Газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 100%, а для отопления – на 200%.
В Старом городе Вильнюса обнаружена старинная каменная дорога. Ее обнаружили после расчистки ям после зимы в районе Расу на улице Гервечю. Специалисты говорят, что это фрагмент каменной мостовой XIX века. Специалисты самоуправления утверждают, что эту каменную дорогу сохранят.
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что сейчас в нашу страну уже приехало около 6000 детей из Украины, из них примерно 1500 уже зарегистрированы в школы. Министр сказала, что украинские дети могут выбирать между школами, где преподавание ведется на языке нацменьшинств или на литовском языке. Однако, по словам министра, если количество таких детей увеличится, возможности выбора будут ограничены.
Начались работы по озеленению проспекта Саванорю в столице. Работы планируют завершить 9 апреля. До этого времени как для пешеходов, так и для водителей, могут возникнуть временные неудобства.
В Науяместисе вместо нелегальной автомобильной парковки открывается Сквер ремесленников. На бывшей заброшенной территории – пешеходные дорожки и места для катания на роликах и скейтбордах, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, новое освещение.
Вильнюсское городское самоуправление предлагает бесплатное обучение в Вильнюсских спортивных школах детям из Украины, проживающим в столице. Дети смогут выбирать из 24 видов спорта. Предполагается, что спортивные школы смогут принять в общей сложности около 700 учеников.
Успешно стартовавшая в Вильнюсе инициатива «Приходи на борщ, поддержи Украину!» продолжается. В эти выходные организаторы приглашают всех желающих в Каунас к арене «Жальгирис». Тонну украинского борща приготовят шефы каунасских и литовских ресторанов, а разливать борщ будут литовские знаменитости. Стоимость тарелки борща – 5 евро. Все средства пойдут на помощь беженцам из Украины.
В Каунасе открывается Украинский регистрационный центр. Центр появился в Каунасском доме культуры (пр. Витауто, 79).
С апреля в Каунасе планируется изменить порядок парковки: планируется расширение парковочных зон и продление времени взимания платы. Как говорится в пресс-релизе Каунасского самоуправления, это необходимое, хоть и непопулярное решение.
В библиотеке им. Врублевского Литовской академии наук начинает работать выставка «Прошлое и настоящее караимов Литвы», посвященная Году караимов. С экспонатами выставки можно будет познакомиться до 14 апреля.
У некоторых животных начался брачный период. Среди них – одна из самых редких птиц Литвы – глухарь. В Литве осталось всего около 300 самцов глухарей, птица занесена в Красную книгу. Поэтому защитники природы просят в такой ответственный период этих птиц в лесах не беспокоить.
В выходные в Литве ожидается потепление: будет солнечно, температура днем прогреется до 7-13 градусов тепла.
До 1 мая 2022 года в Литве следует внести в реестр и чипировать всех домашних животных, которые могут быть переносчиками бешенства, – это собаки, кошки и хорьки. Малоимущие жители и опекуны животных могут обращаться за финансовой помощью. Таким людям будут компенсированы расходы на чипирование животных. По действующим законам компенсируют чипирование не более трех животных, компенсация за каждого из них составляет 15 евро. В небольших городах стоимость чипирования составляет 15 евро, а в крупных – 20 евро. Значит нуждающиеся в помощи получат компенсацию в размере 75-100% расходов.