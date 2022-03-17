Маски на мероприятиях, акция по сбору помощи украинцам и другие новости

Минздрав Литвы: с пятницы, 18 марта, в стране остается в силе рекомендация по управлению потоками людей на мероприятиях. При этом в кинотеатрах отменяется правило свободного места между людьми, которые пришли порознь, если в зале разрешается есть и пить. Важно отметить, что посетители мероприятий по-прежнему должны быть в медицинских масках или респираторах, за исключением времени принятия пищи. Маски могут не надевать актеры, докладчики, ведущие мероприятий, если соблюдается безопасное расстояние между зрителями, а также спортсмены во время состязаний, люди во время фотосессий, если они проходят в отдельных помещениях.