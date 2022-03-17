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Маски на мероприятиях, акция по сбору помощи украинцам и другие новости

Автор R RADIO LT

С завтрашнего дня корректируются правила поведения на мероприятиях. А организация Caritas сегодня и завтра проводит акцию по сбору гуманитарной помощи жителям Украины. Об этих и других новостях читайте ниже.

Минздрав Литвы: с пятницы, 18 марта, в стране остается в силе рекомендация по управлению потоками людей на мероприятиях. При этом в кинотеатрах отменяется правило свободного места между людьми, которые пришли порознь, если в зале разрешается есть и пить. Важно отметить, что посетители мероприятий по-прежнему должны быть в медицинских масках или респираторах, за исключением времени принятия пищи. Маски могут не надевать актеры, докладчики, ведущие мероприятий, если соблюдается безопасное расстояние между зрителями, а также спортсмены во время состязаний, люди во время фотосессий, если они проходят в отдельных помещениях.

Маски на мероприятиях, акция по сбору помощи украинцам и другие новости

В Литве будут решать вопрос, отсрочить ли выбор поставщика электроэнергии еще раз. «Вопрос дальнейшей отсрочки будет решаться тогда, когда у нас будет окончательная информация о том, каким может быть рост цен и каким будет размер общественного тарифа. Посмотрим, что предлагают независимые поставщики. Мы будем говорить с ними, может, они смогут предложить конкурентные тарифы», – сказала вице-министр энергетики Инга Жилене. Напомним, что потребители второй группы получили отсрочку в выборе независимого поставщика электроэнергии до 1 июля 2022 года.

Сейм принял долгожданное решение: к отоплению временно не будет применяться НДС. Эта льгота будет применяться задним числом с января до окончания отопительного сезона (30 апреля).

В Литве украинцам для трудоустройства не потребуется знание литовского языка. Правительство Литвы в среду постановило, что беженцы из Украины смогут работать два года в Литве, не владея литовским языком.

В бывшем здании Каунасского главпочтамта, на третьем этаже, открывается культурное пространство для украинских художников. Платформа CulturEUkraine стала частью проекта «Каунас – Культурная столица Европы».

Телевизионный канал TV3 со следующего понедельника начинает показывать сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Также в марте сериал вернется на Netflix.

Новинка на улицах Вильнюса: для уборки улиц город использует электромобили с вакуумным насосом.

Северная улица в столице, которая должна будет соединить Объездную дорогу с районом Фабийонишкес, пока остается проектом. Представители Вильнюсского самоуправления говорят, что проект продолжится, когда будут найдены решения по сохранению природного заповедника Озо.

В воскресенье, 20 марта, в Долине Швянтарагис пройдет праздник Весеннего равноденствия. В этот день на всем Земном шаре ненадолго уравнивается продолжительность дня и ночи и наступает астрономическая весна. Интерактивные скульптуры, созданные к этому дню, можно будет увидеть до 31 марта.

17 и 18 марта литовская организация Caritas проводит еще одну акцию по сбору гуманитарной помощи жителям Украины. Она проходит в семи городах — Вильнюсе, Каунасе, Мариямполе, Паневежисе, Шяуляй, Клайпеде и Кайшядорисе. Организаторы просят приносить новые вещи или вещи хорошего качества. Требуются одежда, средства гигиены, работающая электроника, бинты, пластыри, теплые пледы. Акция проходит 17 и 18 марта. Подробности – на странице Вильнюсского самоуправления.

Маски на мероприятиях, акция по сбору помощи украинцам и другие новости

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