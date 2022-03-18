«Умные легкие» столицы, Всемирный день Земли и другие новости

По словам премьера Литвы Ингриды Шимоните, правительство готовит план, как «выйти из периода пандемии» и перевести коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний. «Я не исключаю, что в самое ближайшее время, возможно, даже до конца марта, правительство рассмотрит не просто какой-то отдельный вопрос о масках, а вообще, как перейти из пандемийного периода в период, когда COVID-19 переходит в разряд эндемичных заболеваний, поскольку, похоже, мы уже можем несмело надеяться, что у нас есть для этого основание», – сказала премьер.