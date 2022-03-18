«Умные легкие» столицы, Всемирный день Земли и другие новости

«Умные легкие» столицы – Вильнюс представил новый проект, который может стать настоящим спасением для аллергиков. А в воскресенье во многих региональных парках страны будут отмечать Всемирный день Земли. Об этих и других новостях читайте ниже.
По словам премьера Литвы Ингриды Шимоните, правительство готовит план, как «выйти из периода пандемии» и перевести коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний. «Я не исключаю, что в самое ближайшее время, возможно, даже до конца марта, правительство рассмотрит не просто какой-то отдельный вопрос о масках, а вообще, как перейти из пандемийного периода в период, когда COVID-19 переходит в разряд эндемичных заболеваний, поскольку, похоже, мы уже можем несмело надеяться, что у нас есть для этого основание», – сказала премьер.
Митрополит Виленский и Литовский: «Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении».
Вильнюс представил «умные легкие» города — отныне качество воздуха и концентрацию пыльцы в столице можно отслеживать в режиме реального времени. На интерактивной карте, которую создал Vilniaus Planas, отображаются данные 24 датчиков, расположенных в разных местах столицы. Эта информация будет очень полезна для людей, страдающих сезонной аллергией.
Десятая юбилейная Mamų mugė пройдет в эти выходные в Гарюнай. Ярмарка подержанных детских вещей продлится с 18 по 27 марта. На ней за небольшую плату можно приобрести детскую одежду и игрушки.
Все предложения бесплатных развлечений, занятий и кружков для украинских детей теперь можно найти на новом сайте ukrainiankids.lt.
Стену дома в центре Каунаса украсила street-art композиция Victory. По словам инициатора идеи Тадаса Винчайтиса, новая работа символизирует заботу, борьбу с агрессией и уважение к украинцам.
Радио Свобода/Радио Свободная Европа открывает бюро в Латвии и Литве.
1 апреля исполнится 443 года Вильнюсскому университету. По этому случаю состоится множество интересных мероприятий. В программе – научные состязания команд, выставки и даже ориентационная игра, которая познакомит с историей не только Вильнюсского университета, но и самого Вильнюса.
В среду, 23 марта, Музей церковного наследия (ул. Св. Миколо, 9) открывает выставку «Через Восточные ворота: Восток в литургическом текстиле Литвы XVI–XX веков». 26 марта, 2, 9, 23, 30 апреля в 15.30, а также 27 апреля в 18:00 организуются экскурсии по выставке.
В рамках Дней франкофонии в Национальной библиотеке 23 марта открывается выставка «Ромен Гари: возвращение в Вильнюс». Она продлится до 21 апреля.
С 30 марта до 5 апреля на взморье будут проходить Palangos dienos, Дни Паланги – 2022. Состоятся торжественные мероприятия и молебны в храмах, пройдут выставки и спортивные соревнования, экскурсии и пеший поход. Подробная информация – на странице самоуправления Паланги.
Дорожная полиция сообщает, что начало сезона электрических самокатов уже отмечено происшествиями. Чтобы избегать неприятностей на дорогах, в темное время суток при управлении велосипедом или самокатом надо надевать жилет яркого цвета со светоотражающими элементами. Впереди дорожного средства должен гореть белый свет, а сзади — красный.
20 марта, в воскресенье, отмечается Всемирный день Земли, астрономическая весна. В эти дни наступает весеннее равноденствие – продолжительность дня и ночи становится одинаковой во всех уголках Земного шара. В заповедниках Литвы День Земли отмечают по-разному: вешают гнезда для птиц, организуют конкурсы и выставки, устраивают познавательные походы на природу.