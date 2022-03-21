Помощь украинцам, новые комбинации номерных знаков и другие новости

Появляются новые платформы и странички в интернете с информацией о том, какая помощь может понадобиться украинцам. А ГП Regitra подготовила 46 новых комбинаций номерных знаков. Об этих и других новостях читайте ниже.
Власти Клайпеды утвердили льготы для украинцев: приезжие могут бесплатно посещать культурные учреждения, жить в муниципальных квартирах, город оплатит детям спортивные кружки. Кроме того, на страницах Клайпедского самоуправления появились полезные вкладки для приезжих из Украины. Здесь беженцы, как и сами клайпедчане, смогут найти нужные контакты и ответы на актуальные вопросы. Информация доступна как на русском, так и на украинском языках.
Согласно данным трех крупнейших городов страны, большинство украинских детей, спасшихся от войны, выбирают в Литве школы с русским языком обучения. Данные самоуправлений, предоставленные BNS, показывают, что в вильнюсские школы ходят уже 580 детей, в клайпедские – около 330 и в каунасские – около 270. В детские сады, также в основном в русскоязычные группы, в Вильнюсе уже ходят 83 ребенка, в Клайпеде – 87, в Каунасе – 62.
Новая платформа suukraina.lt – это удобный способ найти и предложить помощь украинцам. Жители Украины найдут там всю информацию о регистрации, жилье и т.п. А жители Литвы смогут записаться волонтерами, а также найти всю подробную информацию о том, где и как они могут быть полезны.
Уже завтра, 22 марта, Regitra добавит 46 новых комбинаций номерных знаков на букву М. Номера будут доступны онлайн на сайте regitra.lt с 17:00. Новые комбинации знаков: MIA, MIB, MIC, MID, MIE, MIF, MIG, MIH, MII, MIY, MIJ, MIK, MIL, MIM, MIN, MIO, MIP, MIR, MIS, MIT, MIU, MIV, MIZ, MYA, MYB, MYC, MYD, MYE, MYF, MYG, MYH, MYI, MYY, MYJ, MYK, MYL, MYM, MYN, MYO, MYP, MYR, MYS, MYT, MYU, MYV, MYZ.
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