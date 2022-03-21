Помощь украинцам, новые комбинации номерных знаков и другие новости

Власти Клайпеды утвердили льготы для украинцев: приезжие могут бесплатно посещать культурные учреждения, жить в муниципальных квартирах, город оплатит детям спортивные кружки. Кроме того, на страницах Клайпедского самоуправления появились полезные вкладки для приезжих из Украины. Здесь беженцы, как и сами клайпедчане, смогут найти нужные контакты и ответы на актуальные вопросы. Информация доступна как на русском, так и на украинском языках.