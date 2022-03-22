Субботник на клайпедских пляжах, возвращение аистов и другие новости

В ближайшую субботу клайпедчан ждет традиционный субботник на прибрежных пляжах. А в Клайпедском районе уже видели первых аистов. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал изолировать Россию, развязавшую войну в Украине, и ее союзницу Беларусь «во всех секторах и во всех международных организациях».
Начал свою работу новый портал ukrainiankids.lt, на котором дети украинских беженцев могут регистрироваться на бесплатные кружки и мероприятия. Детей приглашают посещать занятия танцами, спортом, музыкой, рисованием. На этом сайте свои мероприятия могут объявлять кинотеатры, театры, организующие сеансы на украинском языке, музеи и т.д.
Клайпедчан приглашают на субботник на побережье Балтийского моря. Бюджетное предприятие «Клайпедские пляжи» устраивает традиционный субботник 26 марта в 10.00. После ураганов, повредивших пляжи и дюны, море выбросило много мусора (тростник, водоросли, пластиковый мусор и т. д.). Горожан и гостей города просят помочь в сборе и сортировке зеленых отходов и пластика. Всех желающих принять участие и оказать посильную помощь приглашают на пляжи. Места встречи – у главных входов на пляжи: I и II в Мелнраге, пляж инвалидов в Мелнраге, Гируляй, Смильтине (рядом с главной спасательной станцией).
В столице новая эра общественных туалетов — их станет больше. Автоматизированные туалеты должны появиться:
- в сквере Lazdynų Pelėdos;
- в сквере Odminių;
- в сквере Bazilijonų;
- в сквере K. Sirvydo;
- на ул. Subačiaus (у обзорной площадки);
- на ул. Polocko (вместо существующего по ул. Polocko, 2A);
- на ул. Pamėnkalnio (вместо существующего по ул. Pamėnkalnio, 40A);
- на ул. Kauno (около ул. Kauno, 5A);
- на ул. Olandų (у площадки около Jono Pauliaus II)
- на ул. M. K. Čiurlionio, 100.
В Литве украинцам для трудоустройства не потребуется знание литовского языка. Правительство Литвы в среду постановило, что беженцы из Украины смогут в Литве работать два года, не владея литовским языком.
Каунасский горсовет во вторник уволил подозреваемого в коррупции главу администрации Вилюса Шиляускаса. Правоохрана подозревает Шиляускаса в том, что он взял взятку в размере 140 тыс. евро у главы компании Autokausta Юозаса Кряучюнаса за благоприятные решения в заключении договоров на строительные работы. По данным правоохраны, это самая крупная взятка, выявленная в Литве на сегодняшний день.
В Вильнюсе уже учатся 660 детей из Украины, большинство – на русском языке.
Каунасские власти изменили порядок парковки в городе. Расширены парковочные зоны и продлено время взимания платы. Как говорится в пресс-релизе Каунасского самоуправления, это хоть и непопулярное, но необходимое решение.
В эти выходные стартует международный фестиваль современного танца Naujasis Baltijos šokis. Подробная информация.
В этот четверг, 24 марта, после двухлетнего перерыва в Литву возвращается кинофестиваль Kinopavasaris. Фестиваль продлится десять дней, будут показаны фильмы из 56 стран мира.
Бывший политик, летчик, а также президент, снятый с должности путем импичмента, Роландас Паксас в следующем году планирует повторить легендарный перелет через Атлантический океан, совершенный Стяпонасом Дарюсом и Стасисом Гиренасом. В минувшие выходные он уже испытал приобретенный для этих целей самолет Bellanca.
25 марта в Литве будет отмечаться Gandrinės, День возвращения аистов. Однако жители Клайпедского района уверяют, что уже сейчас видели первых в этом сезоне аистов, и делятся их фотографиями.