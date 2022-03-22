Субботник на клайпедских пляжах, возвращение аистов и другие новости

Клайпедчан приглашают на субботник на побережье Балтийского моря. Бюджетное предприятие «Клайпедские пляжи» устраивает традиционный субботник 26 марта в 10.00. После ураганов, повредивших пляжи и дюны, море выбросило много мусора (тростник, водоросли, пластиковый мусор и т. д.). Горожан и гостей города просят помочь в сборе и сортировке зеленых отходов и пластика. Всех желающих принять участие и оказать посильную помощь приглашают на пляжи. Места встречи – у главных входов на пляжи: I и II в Мелнраге, пляж инвалидов в Мелнраге, Гируляй, Смильтине (рядом с главной спасательной станцией).