Новые полеты компании Wizz Air, висагинские горы и другие новости

Wizz Air предложил три новых направления из Вильнюса и Каунаса, а также возобновил полеты в пяти направлениях. Полеты в испанскую Барселону осуществляются с понедельника, а в греческие Афины из Каунаса и в Эйндховен на юге Нидерландов начнутся с 28 марта. Кроме того, возобновляются полеты в столицу Северной Ирландии Белфаст, город Билунд на юге Дании, в Донкастер в Северной Англии, столицу Армении Ереван и Ниццу на побережье Средиземного моря, сообщила авиакомпания.