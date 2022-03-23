Новые полеты компании Wizz Air, висагинские горы и другие новости

Компания Wizz Air возобновляет полеты из Литвы во многих направлениях. А в Висагинасе, на аллее Седулинос, появились горы. Об этих и других новостях читайте ниже.
Wizz Air предложил три новых направления из Вильнюса и Каунаса, а также возобновил полеты в пяти направлениях. Полеты в испанскую Барселону осуществляются с понедельника, а в греческие Афины из Каунаса и в Эйндховен на юге Нидерландов начнутся с 28 марта. Кроме того, возобновляются полеты в столицу Северной Ирландии Белфаст, город Билунд на юге Дании, в Донкастер в Северной Англии, столицу Армении Ереван и Ниццу на побережье Средиземного моря, сообщила авиакомпания.
В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим символам.
МВД Литвы облегчает порядок въезда и трудоустройства для россиян и белорусов. Упрощенным порядком въезда смогут воспользоваться сотрудники компаний, которые из-за войны в Украине планируют перевести своих работников в учрежденные в Литве предприятия той же группы.
Maisto Bankas начал раздачу продуктовых карт украинцам. Как сообщает Maisto Bankas, уже насчитывается около 12 тыс. желающих получить карточку номиналом 115 евро.
Swedbank: чаще всего телефонные мошенники пытаются выманить деньги при помощи смс-сообщений. В прошлом году жители Литвы сталкивались со случаями финансового мошенничества в два раза чаще, чем в 2020 году.
Полиция предупреждает: на этой неделе состоится 24-часовой марафон скорости. 27 марта по всей Европе полиция будет проверять водителей на предмет превышения скорости.
В Литве 1 млн человек хотя бы раз переболел COVID-19. От этой болезни умерло 8,8 тыс. человек.
В ближайшее время правительство пересмотрит вопрос ношения масок. Как рассказала главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене, сейчас ведутся дискуссии о том, «что в Литве, возможно, можно пересмотреть вопрос масок: сделать их ношение рекомендацией, а обязательное ношение останется в силе лишь в отдельных местах. Именно в секторе здравоохранения, учреждениях опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте».
На следующей неделе начнет работать новая система продажи железнодорожных билетов. Планируется запустить и мобильное приложение.
Самоуправление приглашает на субботник по «озеленению» проспекта Саванорю. Этой весной здесь будет высажено более 190 деревьев (рябина, липа, клен) и 9400 кустарников. Работы начнутся в сквере Лакштингала в начале проспекта Саванорю. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс приглашает на него горожан в субботу, 9 апреля, в 10.30.
Фонтан на Ратушной площади в столице сломался: сезон начнется позднее.
В Висагинасе появились горы. По улице Висагино, по обеим сторонам лестницы аллеи Седулинос. Вместо старых, уже потемневших от времени, рисунков здесь появился радующий яркими красками горный пейзаж. Авторы – молодежь из Арт-резиденции «Точка» и ее лидер Алексей Уразов.