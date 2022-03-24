«Выходные бесплатных экскурсий для украинцев», защита детенышей тюленей и другие новости

Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai по заказу Литовской национальной теле- и радиовещательной компании LRT, 43% жителей Литвы поддерживают акции протеста против мер по борьбе с пандемией, такие как «Большой марш в защиту семьи», акции протеста у Сейма и тому подобное. 30% респондентов ответили, что не поддерживают; не поддерживают такие протесты; или не знали, что ответить на этот вопрос.