«Выходные бесплатных экскурсий для украинцев», защита детенышей тюленей и другие новости

Центры информации для туристов во многих городах Литвы проведут «Выходные бесплатных экскурсий для беженцев из Украины». А на взморье начался период миграции детенышей тюленей. Об этих и других новостях читайте ниже.
Загрязнение воздуха в Вильнюсе и других городах превышает допустимую норму в два раза. Будьте осторожны.
В Паневежисе откроется центр регистрации беженцев из Украины. А в Вильнюсе центр планируют увеличить. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Литовские центры информации для туристов объявили «Выходные бесплатных экскурсий для беженцев из Украины». 26 марта такие экскурсии пройдут в Вильнюсе, Шяуляе, Клайпеде, Бирштонасе, Алитусе. Каунас предложит посетить бесплатные экскурсии 27 марта.
Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai по заказу Литовской национальной теле- и радиовещательной компании LRT, 43% жителей Литвы поддерживают акции протеста против мер по борьбе с пандемией, такие как «Большой марш в защиту семьи», акции протеста у Сейма и тому подобное. 30% респондентов ответили, что не поддерживают; не поддерживают такие протесты; или не знали, что ответить на этот вопрос.
После того как президент России заявил, что платежи за газ «Газпрома», поставляемый в Европейский союз, будут приниматься только в рублях, государственный литовский поставщик газа Ignitis сообщил, что больше не будет покупать российский газ и не будет рассчитываться с концерном «Газпром».
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, представляя отчет о проделанной работе, рассказал, что не планирует баллотироваться на третий срок.
К 2035 году в Литве запланировано сократить потребление алкоголя на 26% и добиться того, чтобы число курящих людей сократилось на 54%. Такими планами поделились в Комитете по профилактике зависимости при Сейме Литвы.
На одном гектаре горящего леса погибает 6-7 млн микроорганизмов, растений, насекомых, мелких животных и гнездящихся птиц. Напоминая об этом, лесники Литвы начинают рейды в рамках акции «Природа без пожаров». Акция продлится до 10 апреля. Сообщать о пожаре следует по общему телефону помощи 112.
В Паланге начались традиционные ежегодные работы по озеленению города. Деревья, сломанные ураганами, вывозятся из парков. Высаживаются новые липы, каштаны, рябины, дубы и другие. На курорте планируют высадить около 300 новых деревьев и кустарников.
Сегодня в 18 часов в Музее прикладного искусства и дизайна открывается выставка «Невидимые. Историческая мебель с точки зрения современного дизайна». Организаторы выставки приглашают по-новому взглянуть на мебель из литовских музейных коллекций — предметы и детали интерьера разных эпох.
В торгово-развлекательном центре OZAS в Вильнюсе открылся развлекательный центр Action! byApollo. Это Lazer-tag арена, боулинг, бильярд, настольный керлинг и множество других развлечений.
В открытой галерее Fantomas завтра, 25 марта, в честь 60-летия Международного дня театра откроется фотовыставка «Театральные мистерии».
Национальная художественная галерея начала цикл экскурсий литовского искусства XX–XXI вв. Asmeniškai po nuolatinę. Они проводятся дважды в неделю – по четвергам с 18:00 и по субботам с 12:00. Экскурсии бесплатные, надо только зарегистрироваться edukacija@ndg.lt и купить билет в галерею.
Литературный музей им. А. Пушкина в субботу, 26 марта, проводит лекцию на тему «Деревья в русской и литовской фразеологии». Там можно будет узнать, например, почему русский человек принимает сравнение с дубом за оскорбление, а литовец воспринимает его как комплимент. Количество мест на лекции ограничено, поэтому регистрация обязательна: renginiai@puskinas.lt.
Морской музей Литвы сообщил, что началась миграция детенышей тюленей. Людей, которые заметят на побережье тюлененка, просят не сталкивать его в воду, не трогать и не кормить. Важно оберегать детенышей тюленей от собак до прибытия специалистов. Сообщать об обнаруженных тюленятах надо по телефону 112.