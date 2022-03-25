Новая акция банка продовольствия Maisto bankas, День аистов и другие новости

За отопление и горячую воду рядовые потребители будут платить без НДС, а неоплаченную часть покроет государство. От поставщиков теплоэнергии потребители получат меньшие счета за март и апрель, а налоги за предыдущий период текущего года будут уточнены. «Жители фактически не будут платить НДС за отопление и горячую воду, это компенсирует государство. Поставщики теплоэнергии должны будут снизить для жителей цену на теплоэнергию на 9% – сумму, соответствующую тарифу НДС. Жильцам не придется никуда обращаться за компенсацией. Поскольку измененный порядок применяется с 1 января до 30 апреля текущего года, мы обращаем внимание компаний на то, что им предстоит пересчитать налоги для жителей не только за будущий период, но и уточнить счета за январь-февраль», – сказала глава Юридического департамента Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене.