Новая акция банка продовольствия Maisto bankas, День аистов и другие новости

Maisto bankas проводит новую акцию помощи беженцам из Украины и малоимущим жителям Литвы. Сегодня, 25 марта, в Литве издревле отмечается Gandrinės – именно этот день считается началом возвращения аистов в свои гнезда. Об этих и других новостях читайте ниже.
Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила, что обратилась к технологической компании Google с просьбой применить географическую блокировку приложений запрещенных в Литве телеканалов. Комиссия установила, что в онлайн-магазине Google Play Store компании Google есть как минимум 38 российских приложений для просмотра телевизионных программ с пропагандой. Среди них – российские программы, запрещенные к ретрансляции в Литве из-за разжигания войны и национальной розни, а также из-за распространения в Литве дезинформации.
Добровольцы организации Maisto bankas собирают продукты для военных беженцев из Украины, а также для малоимущих жителей Литвы. Руководитель организации Симонас Гурявичус призвал людей не оставаться равнодушными и пожертвовать кто сколько может. В торговых центрах акция проводится с 15 до 20 часов 25 марта и с 10 до 20 часов 26 марта.
Премьеры стран Балтии и Польши призвали Европейский союз запретить перевозки грузов автодорожным транспортом в Россию и Беларусь, а также не позволять судам этих стран заходить в порты Сообщества.
В четверг вечером в Вильнюсе, на площади Независимости, состоялась акция в поддержку Украины. Жители выразили поддержку стране, которая уже месяц борется с российской агрессией.
Литовские транспортные компании могут быть вынуждены поднять цены на перевозку грузов, а некоторые уже это делают, поскольку у них нет выбора. Об этом говорится в сообщении ассоциации Linavа. Там также говорится, что причина этого – подорожание горючего, новые требования Пакета мобильности и проблема с поставками из-за войны в Украине. Подорожание услуг перевозчиков скажется на стоимости товаров. Это ощутят как бизнес, так и жители страны.
По данным Вильнюсского самоуправления, на новый учебный год в столичные школы уже зарегистрировано 7400 заявлений учащихся.
За отопление и горячую воду рядовые потребители будут платить без НДС, а неоплаченную часть покроет государство. От поставщиков теплоэнергии потребители получат меньшие счета за март и апрель, а налоги за предыдущий период текущего года будут уточнены. «Жители фактически не будут платить НДС за отопление и горячую воду, это компенсирует государство. Поставщики теплоэнергии должны будут снизить для жителей цену на теплоэнергию на 9% – сумму, соответствующую тарифу НДС. Жильцам не придется никуда обращаться за компенсацией. Поскольку измененный порядок применяется с 1 января до 30 апреля текущего года, мы обращаем внимание компаний на то, что им предстоит пересчитать налоги для жителей не только за будущий период, но и уточнить счета за январь-февраль», – сказала глава Юридического департамента Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене.
В Вильнюсе откроют украинские классы для детей-беженцев, где обучение будет проходить на украинском языке. А ученики выпускных классов смогут в Литве сдавать экзамены на аттестат зрелости. Прибывшие из Украины ученики последнего класса программы средней школы смогут подавать просьбы о выборе и сдаче экзаменов на аттестат зрелости до 24 мая этого года.
1 апреля в Литву возвращается «Кино из автомобиля». В этом году организаторы drive-in кинотеатров подготовили широкий выбор фильмов. Зрители смогут выбирать из более чем 20 различных кинопоказов. Стартуют сеансы сразу в Вильнюсе и в Клайпеде.
В ближайшие выходные Литва переходит на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед в 3 часа ночи в последнее воскресенье марта, 27 числа. Благодаря переходу на летнее время, по вечерам теперь дольше будет светло.
Сегодня, 25 марта, в Литве отмечается День аистов, Gandrinės. Несмотря на то, что первых аистов в этом году в стране заметили уже около месяца назад, считается, что аисты начинают возвращаться к нам с зимовки именно с 25 марта.