Ограничения для водителей самокатов, пешеходная тропа в честь Одессы и другие новости

Водителей самокатов в Литве ждут ограничения: шлемы, жилеты, возрастной ценз. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt. В законе предлагается установить, что «электросамокат – это двухколесное транспортное средство, работающее на электричестве». Предлагается ограничение мощности до 500 Вт и скорости до 20 км/ч.

Электросамокатами предлагают разрешить пользоваться лицам с 16 лет или с 14 лет, если они прослушали специальные курсы. Предлагается разрешить движение только тем водителям самокатов, у которых электросамокат в хорошем техническом состоянии – горят огни и действует тормоз. На водителе должен быть светоотражающий жилет, а в темное время суток и шлем. Кроме того, по правилам на самокате может ехать только один человек, и только по дорогам или по велодорожкам. Предлагается также запретить водителям самокатов ездить через проезжую часть на пешеходном переходе.