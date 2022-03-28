Ограничения для водителей самокатов, пешеходная тропа в честь Одессы и другие новости

Водителей самокатов в нашей стране ждут серьезные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности на улицах. А на взморье появится Одесса – в честь этого города будет названа пешеходная тропа в Мелнраге. Об этих и других новостях читайте ниже.
Во время акции помощи беженцам из Украины и малоимущим жителям Литвы, которую в минувшие выходные провел Maisto Bankas, было собрано почти 360 тыс. продуктов.
Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны. Украина находится в числе стран, которые в Литве получили наиболее благоприятную оценку – таковы данные опроса компании Baltijos tyrimai. Между тем Россия, Беларусь и Китай – те страны, которые литовцы оценивают отрицательно.
Водителей самокатов в Литве ждут ограничения: шлемы, жилеты, возрастной ценз. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt. В законе предлагается установить, что «электросамокат – это двухколесное транспортное средство, работающее на электричестве». Предлагается ограничение мощности до 500 Вт и скорости до 20 км/ч.
Электросамокатами предлагают разрешить пользоваться лицам с 16 лет или с 14 лет, если они прослушали специальные курсы. Предлагается разрешить движение только тем водителям самокатов, у которых электросамокат в хорошем техническом состоянии – горят огни и действует тормоз. На водителе должен быть светоотражающий жилет, а в темное время суток и шлем. Кроме того, по правилам на самокате может ехать только один человек, и только по дорогам или по велодорожкам. Предлагается также запретить водителям самокатов ездить через проезжую часть на пешеходном переходе.
В этом году в Вильнюсе планируют отключить 85 лифтов в многоквартирных домах – все они отслужили положенный срок и могут представлять опасность для жизни и здоровья жителей. Больше всего таких лифтов – в домах микрорайонов Жирмунай, Виршулишкес, Каролинишкес и Лаздинай. Правда, отключения лифтов можно избежать, если жители согласятся на модернизацию, ремонт или замену лифта. Об этом сообщила компания Baltijos liftai.
Литовская администрация безопасности транспорта (LTSA) посчитала, сколько будет стоить услуга техосмотра с начала лета. Выяснилось, что владельцам автомобилей, работающих на газе, придется платить на 2,90 больше, т.е. 27,50 евро. Техосмотр автомобиля на бензине подорожает на 2,30 евро – и будет стоить 21,90, а на дизеле – 25,40 евро.
Во время работ по приведению в порядок Лютеранского парка на горе Таурас подкорректируют порядок подъезда ко Дворцу бракосочетаний. Лютеранский парк будут приводить в порядок с конца марта до начала 2023 г.
На прошлой неделе землю прогрело весеннее солнце, и на Бернардинском кладбище зацвели синие пролески. Это историческое кладбище привлекает туристов и горожан в любое время года, но особенно часто его посещают весной, во время цветения пролески.
1 апреля, в честь 443-летия Вильнюсского университета, в библиотеке университета будут экспонироваться первая печатная книга Литвы Katekizmas М. Мажвидаса, а также выставка диссертаций иезуитов и других студентов XVI-XVIII вв.
Платформа доставки продуктов Wolt открыла первый в Литве магазин Wolt Market. Принцип его деятельности ничем не отличается от действующего сейчас – надо заказать продукты и выбрать способ и точное время доставки. Магазин доступен через приложение или веб-страницу Wolt.
Авиаперевозчик Wizz Air возобновляет регулярные рейсы между Вильнюсом и Ереваном. Недавно возобновились полеты из Вильнюса в Барселону и Афины, из Каунаса – в Эйндховен. Кроме того, авиакомпания Wizz Air открыла полеты в новом направлении – из Вильнюса в Сплит (Хорватия).
В Висагинасе на следующей неделе впервые выступит норвежская танцевальная труппа европейского уровня Jo Strømgren Kompani. Танцевальный спектакль «Сделано в Осло» состоится 4 апреля.
Пешеходная тропа в Мелнраге на взморье будет носить название Одессы. Эта тропа проходит вдоль моря через дюны, от площадки на улице Vėtros до улицы Audros. Кроме того, Клайпедское самоуправление передаст гуманитарную помощь организации Help Ukraine! Center.