Отказ от масок, «Новая семья велосипеда» и другие новости

Правительство Литвы одобрило новый порядок подсчета выплат по уходу за ребенком. Если этот порядок подтвердит парламент, то родители смогут оставаться дома 1,5 или 2 года. Кроме того, вырастут пособия – но только на два месяца, которые в обязательном порядке должен брать отец. Если отец откажется от отпуска, отпуск укоротят, а выплаты уменьшат. Сейчас родители могут выбирать – 1 год (при компенсации в размере полной зарплаты) или два года (2/3 зарплаты в первый год и чуть больше 1/3 – во второй). Если парламент одобрит новый порядок, то он вступит в силу с августа 2022 года.