Отказ от масок, «Новая семья велосипеда» и другие новости

Премьер-министр Литвы сообщила, что специалисты в области здравоохранения считают в скором времени возможным отказ от масок. А Каунас и Каунасский район проводят добрую акцию «Новая семья велосипеда». Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня Литва отмечает годовщину вступления в НАТО. По этому случаю на Лукишкской площади в Вильнюсе будут подняты флаги Литвы и НАТО, состоится праздничный концерт.
Опрос: поддержку Украине уже оказали половина жителей Литвы. По даным Vilmorus, Украину поддержали 50,3% жителей нашей страны.
Ингрида Шимоните: Совет экспертов в области здравоохранения считает, что во многих общественных местах можно будет отказаться от масок. Окончательное решение примет министр здравоохранения.
С сегодняшнего дня в Вильнюсе будут эвакуировать брошенные автомобили, которые нарушают положения Правил дорожного движения.
Iki, Maxima и Lidl в Пасхальное воскресенье (17 апреля) будут закрыты, а в понедельник, во второй день Пасхи (18 апреля), магазины будут работать по обычному графику.
Правительство Литвы одобрило новый порядок подсчета выплат по уходу за ребенком. Если этот порядок подтвердит парламент, то родители смогут оставаться дома 1,5 или 2 года. Кроме того, вырастут пособия – но только на два месяца, которые в обязательном порядке должен брать отец. Если отец откажется от отпуска, отпуск укоротят, а выплаты уменьшат. Сейчас родители могут выбирать – 1 год (при компенсации в размере полной зарплаты) или два года (2/3 зарплаты в первый год и чуть больше 1/3 – во второй). Если парламент одобрит новый порядок, то он вступит в силу с августа 2022 года.
Вильнюсская компания Grinda начала реконструкцию коллектора поверхностных сточных вод на улице Вилкпедес.
Реконструкция дороги Вильнюс-Утена продолжится в этом году. В первую очередь приведут в порядок участок между Утянским и Шилинейским лесами. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.
Капитальный ремонт велодороги в Неринге не будет осложнять движение автомобилей, обещают дорожные службы.
В детсадах намечено расширить группы от 15 до 17 детей, чтобы можно было принимать детей военных беженцев из Украины.
Природоохрана напоминает, что до 18 апреля заросли тростника на болотах, водоемах и заболоченных территориях можно вырезать только в хозяйственных целях. А приводить берега водоемов в порядок нельзя в период весеннего нереста рыб и миграции водоплавающих птиц с 15 марта по 30 июня.
Висагинский центр культуры во второй раз проводит в Висагинасе мероприятие в поддержку Украины. Сегодня в 18:30 в зале ВЦК «Драугисте» (ул. Парко, 7) свою поддержку Украине на языке музыки и поэзии выразят коллективы Висагинского центра культуры.
В Литературном музее А. Пушкина в воскресенье, 3 апреля, состоится лекция «Отель для насекомых: как поселить в своём дворе исчезающих пчел и ос». Об отелях для насекомых расскажет натуралист Томас Поцюс (лит. яз). Начало в 12:00, регистрация обязательна (renginiai@puskinas.lt).
Завтра, 30 марта, на взморье начинаются Дни Паланги 2022. Праздничные мероприятия будут проходить на курорте целую неделю, до 5 апреля. Состоятся экскурсии, спортивные соревнования, походы, выставки и концерты.
Жители Каунаса уже могут увидеть и оценить фрагмент отремонтированного тротуара на ул. Вильняус. Участок обновленного каменного покрытия выложен со стороны Ратушной площади. В ближайшее время качество работ оценят и специалисты. Если оно их устроит, ремонт продолжится и все работы завершатся в срок, к лету.
Каунас и Каунасский район проводят добрую акцию «Новая семья велосипеда». Ее организаторы приглашают дарить неиспользуемые велосипеды семьям, которые в них нуждаются. Это будут и социально незащищенные семьи Литвы, и семьи украинских военных беженцев. Велосипеды можно принести в посылочный терминал Каунасского автовокзала или пригласить курьера (info@siuntosautobusais.lt).