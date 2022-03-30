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Новая система продажи билетов, запрет на ловлю рыбы и другие новости

Автор R RADIO LT

Начала работать новая удобная система продажи железнодорожных билетов. А Департамент охраны окружающей среды напомнил о запретах на ловлю рыбы. Об этих и других новостях читайте ниже.

В Литве заработала линия психологической поддержки украинцам. Линия 1809 оказывает эмоциональную помощь украинским беженцам на русском языке. Поддержка оказывается в будние дни с 18:00 до 21:00 и в выходные с 12:00 до 15:00. Звонки в нерабочее время регистрируются, и волонтеры связываются со звонившими позже.

Запущена новая система продажи железнодорожных билетов LTGLink.lt. Теперь пассажирам будет доступно больше информации о каждом маршруте или его изменениях, пассажиры увидят все остановки маршрута и предоставляемые на нем услуги.

Новая система продажи билетов, запрет на ловлю рыбы и другие новости

Вице-министр здравоохранения: со следующей недели ношение масок останется обязательным только в медицинских учреждениях, домах опеки и в общественном транспорте.

С 1 апреля изменится расписание общественного транспорта в Вильнюсе. По рабочим дням станут чаще ходить автобусы маршрутов 4G, а также 13, 15, 26, 43, 55, 57 и 61. Скорректировано расписание движения автобусов 7, 8 и 32 маршрутов. С обновленными расписаниями уже можно ознакомиться на странице judu.lt.

Министр транспорта Марюс Скуодис подписал приказ, в соответствии с которым изменится порядок проведения техосмотра автомобилей. Об этом рассказывает портал ru.DELFI.lt. По новым правилам, в машине, которая проходит техосмотр, нельзя будет оставлять деньги и другие вещи, которые могут расцениваться как попытка подкупа контролера. Установки приказа, связанные с превенцией коррупции и расширением использования цифровых возможностей, вступят в силу с 1 июня 2022 года.

При входе в парк Вингис появятся общественная баня, водопад под открытым небом и кафе.

В 11 столичных библиотеках появились уютные оазисы отдыха, где предлагают книги на украинском и других языках детям, спасающимся от ужасов войны. Один из таких уголков находится в Публичной библиотеке им. Адомаса Мицкявичюса.

В парламенте обсуждается идея сделать парковку у базаров в Вильнюсе бесплатной.

В Висагинасе в субботу, 1 апреля, состоится ознакомительная экскурсия по городу для украинцев. Экскурсия начнется в 10:00 от Центра развития туризма Висагинаса – ул. Парко 7. Желающих принять участие просят зарегистрироваться: facebook.com/Visaginoturizmas или эл. почта info@visitvisaginas.lt.

Радвилишкис готовится к 455-му дню рождения. Празднества пройдут со 2 по 10 июля – это будут экскурсии, соревнования, пешие и велосипедные походы, и многое другое. А пока самоуправление Радвилишкского района призывает всех приводить в порядок свои частные территории, чтобы сделать город еще чище и краше.

Знаменитый Друскининкайский музыкальный фонтан закрылся на реконструкцию – она завершится к лету. Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас рассказал, что после ремонта всех ждут еще более впечатляющие представления воды и света, появится инновационная система тумана.

Аукштайтийский национальный парк отметил свое 48-летие. Старейший и крупнейший национальный парк Литвы площадью более 40 га охватывает Игналинский, Швенченский и Утянский районы. В парке около 126 озер (одно из самых глубоких в Литве — озеро Таурагнас) и 70 рек, а более половины территории парка покрыто лесами.

В Клайпедском этнокультурном центре открывается множество творческих мастерских, где можно будет знакомиться с традициями Пасхальных изделий и учиться делать их самостоятельно под руководством мастеров.

В усадьбе Зипляй открылся настоящий Margučių sodas – сад ярких красочных расписных Пасхальных яиц. Уже сейчас можно знакомиться с традицией их росписи и фотографироваться в саду. А детей в Atvelykis здесь будет ждать «яичная охота».

Деревья и кустарники, которые могут вырасти выше 3 м, можно высаживать не ближе 5 м от границы соседнего участка с северной стороны и не ближе 3 м с остальных сторон. О том, как высаживать растения, чтобы не доставлять проблем соседям, говорится в соответствующих правилах.

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами «Голоса мира». Все вырученные деньги пойдут на помощь жителям Украины. В Вильнюсе концерт состоится 10 апреля в Loftas.

Департамент охраны окружающей среды напоминает, какие запреты на ловлю рыбы действуют в данный период: щука (lydeka) – с 1 февраля до 30 апреля; судак (sterkas) – с 1 марта до 31 мая; жерех (salatis) с 1 апреля до 15 мая; хариус (kiršlys) с 1 марта до 15 мая. Вся подробная информация – на страницах Департамента aad.lrv.lt.

Новая система продажи билетов, запрет на ловлю рыбы и другие новости

 

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