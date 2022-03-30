Новая система продажи билетов, запрет на ловлю рыбы и другие новости

Министр транспорта Марюс Скуодис подписал приказ, в соответствии с которым изменится порядок проведения техосмотра автомобилей. Об этом рассказывает портал ru.DELFI.lt. По новым правилам, в машине, которая проходит техосмотр, нельзя будет оставлять деньги и другие вещи, которые могут расцениваться как попытка подкупа контролера. Установки приказа, связанные с превенцией коррупции и расширением использования цифровых возможностей, вступят в силу с 1 июня 2022 года.