Скорая отмена масок, стоимость пасхальной корзины и другие новости

С ближайшего понедельника ожидается сокращение изоляции больных COVID-19 и отмена масок во многих общественных местах. А стоимость пасхальной корзины в этом году, к сожалению, будет высокой. Об этих и других новостях читайте ниже.
Официально: с 4 апреля в большей части закрытых помещений можно будет ходить без масок. В обязательном порядке их будут использовать только в учреждениях здравоохранения, опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте. С 4 апреля срок изоляции больных коронавирусом сокращается до 5 дней. Такое решение принято, поскольку новая мутация отличается коротким инкубационным периодом. Точное время лечения будет зависеть от состояния конкретного больного. Если болезнь будет протекать сложнее, врач может продлить время изоляции и лечения.
В Литве предлагают увеличить число призывников. В течение года на постоянную обязательную начальную военную службу должно призываться от 3400 до 4400 молодых людей. Сейчас эта цифра составляет от 3800 до 4000. Поправки еще должен утвердить Сейм.
Опрос: 8 из 10 жителей Литвы надеются, что их финансовое положение выдержит вызовы экономики.
Стартовала новая система продажи билетов на поезда. Больше всего новшеств заметят те, кто покупает билет по интернету. Приобрести электронный билет на поезд теперь можно не на сайте traukiniobilietas.lt,как раньше, а на странице LTGLink.lt. Там же размещена вся важная для пассажиров информация о маршрутах поездов, расписаниях и возможных изменениях. Клиенты на новом сайте смогут увидеть все станции по пути следования и список предоставляемых в поезде услуг. Кроме того, пассажиры получают возможность заменить дату и время поездки, заказать дополнительные услуги. Сделать это можно только при покупке билета через Интернет.
С 1 апреля по дорогам страны можно ездить быстрее. Но специалисты, как обычно, призывают водителей трезво оценивать изменчивые погодные условия и выбирать безопасную скорость движения. С 1 апреля также наконец статус автомагистрали будет предоставлен дороге Вильнюс – Каунас. После капитальной реконструкции на дороге Вильнюс – Каунас разрешена более высокая скорость движения – летом до 130, зимой до 110 км/ч. Кроме того, с апреля уже можно ездить на автомобилях с летними покрышками.
В Каунасе в четверг откроется для движения новый мост через Нерис (северный) с виадуком через улицу Йонавос и соединительной дорогой.
По данным опросов, 84% жителей Литвы ожидают снятия существующих ограничений по COVID-19.
Сейму будет представлен проект по бесплатному питанию для всех детей начальной школы, т.е. не только для первых-вторых классов, но и третьих-четвертых.
Вильнюсский университет в честь своего 443-го дня рождения украсил Большой двор выставкой иллюстраций научно-популярного журнала SPECTRUM под названием Mokslas, atgijęs mene, «Наука, возрожденная в искусстве».
Стоимость пасхальной корзины, по словам аналитиков Pricer.lt, будет самой высокой за последние 5 лет. Корзина самых дешевых продуктов питания за месяц подорожала на 6,4%, а стоимость корзины товаров хорошо известных марок стала выше на 4%.