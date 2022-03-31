Скорая отмена масок, стоимость пасхальной корзины и другие новости

Стартовала новая система продажи билетов на поезда. Больше всего новшеств заметят те, кто покупает билет по интернету. Приобрести электронный билет на поезд теперь можно не на сайте traukiniobilietas.lt,как раньше, а на странице LTGLink.lt. Там же размещена вся важная для пассажиров информация о маршрутах поездов, расписаниях и возможных изменениях. Клиенты на новом сайте смогут увидеть все станции по пути следования и список предоставляемых в поезде услуг. Кроме того, пассажиры получают возможность заменить дату и время поездки, заказать дополнительные услуги. Сделать это можно только при покупке билета через Интернет.