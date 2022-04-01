Озеленение горы Гедиминаса, ПДД для самых маленьких, коллекция ежей и другие новости

Правительство Литвы представит план по борьбе с инфляцией. В связи с резким ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары правительство Литвы предоставит план поддержки и компенсации физическим и юридическим лицам. Об этом пишет портал LRT.lt. Меры, объем которых оценивается в 1 млрд евро, должны амортизировать резкий рост инфляции в стране. По неофициальной информации BNS, НМД будет увеличен на 80 евро до 540 евро, а Фонду соцстрахования (Sodra) предлагается выделить 60 млн евро из госбюджета на повышение пенсий по старости на 5%. Литовскому госэнергохолдингу Ignitis будет выделено около 500 млн евро, что позволит значительно амортизировать рост цен на электроэнергию и газ для потребителей. По данным BNS, на все эти дополнительные расходы планируется выделить из госбюджета около 1 млрд евро.