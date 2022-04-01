Озеленение горы Гедиминаса, ПДД для самых маленьких, коллекция ежей и другие новости

Специалисты приняли решение о необходимости озеленения горы Гедиминаса. В воскресенье пройдет мероприятие, где с Правилами дорожного движения (ПДД) познакомят даже самых маленьких. А в Пасвалисском музее поселилась коллекция ежей. Об этих и других новостях читайте ниже.
С сегодняшнего дня можно ездить на летней резине. В соответствии с ПДД, ее можно использовать с 1 апреля и ездить на ней до 10 ноября. Если резина шипованная, ее следует заменить до 10 апреля, иначе ждут штрафы
С сегодняшнего дня в Литве повышен максимальный скоростной режим на основных дорогах страны. В соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД), по автомагистралям автомобили могут двигаться с максимальной скоростью 130 километров в час, а по скоростным дорогам — с максимальной скоростью 120 км/ч.
Гору Гедиминаса снова засадят деревьями. После неудачных попыток контролировать оползни, после обсуждений со специалистами, а главное — с учетом общественного мнения, склоны горы Гедимина было решено снова озеленить и попытаться контролировать постоянно происходящие оползни. По неподтвержденным данным, гора будет засажена дубами, липами и кленами. Работы по благоустройству планируется начать в апреле, как только будет выбран подрядчик.
Сегодня окончательно отключаются старые номера вызова служб помощи (01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033). Отныне действует единственный общий для всех номер 112.
В Литве поступают жалобы русскоязычных в связи с дискриминацией. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt. По словам контролера равных возможностей Бируте Сабатаускайте, «как только началось вторжение России в Украину, стали поступать жалобы на непредоставление услуг и отказ в продаже товаров русскоязычным, независимо от их национальности – в их числе были украинцы, белорусы и россияне».
Правительство Литвы представит план по борьбе с инфляцией. В связи с резким ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары правительство Литвы предоставит план поддержки и компенсации физическим и юридическим лицам. Об этом пишет портал LRT.lt. Меры, объем которых оценивается в 1 млрд евро, должны амортизировать резкий рост инфляции в стране. По неофициальной информации BNS, НМД будет увеличен на 80 евро до 540 евро, а Фонду соцстрахования (Sodra) предлагается выделить 60 млн евро из госбюджета на повышение пенсий по старости на 5%. Литовскому госэнергохолдингу Ignitis будет выделено около 500 млн евро, что позволит значительно амортизировать рост цен на электроэнергию и газ для потребителей. По данным BNS, на все эти дополнительные расходы планируется выделить из госбюджета около 1 млрд евро.
Литва не планирует упрощать процедуры для компаний, желающих переехать из России и Беларуси, будет их проверять. Об этом заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните. «Мы действительно не видим большой необходимости в упрощении процедур, потому что административный вызов и без того немал, а работы у учреждений много, потому что это не безусловная процедура переноса. Мы хотим знать, с какими целями и какие люди переезжают, мы действительно не планируем никаких послаблений», — сказала Шимоните.
Еврокомиссия одобрила дотацию для завершения строительства Национального стадиона в литовской столице. Вице-мэр столицы напоминает, что стадион в Вильнюсе строится не только на средства ЕС. Стадион также финансируется Вильнюсским городским самоуправлением и литовским правительством, подчеркивает Валдас Бенкунскас.
Департамент миграции информирует, что меняется время работы центров регистрации беженцев из Украины в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Со 2 апреля они будут работать по рабочим дням с 9 до 18 часов.
В субботу, 9 апреля, Паланга приглашает всех на особое мероприятие — «День дружбы между Украиной и Литвой». В сквере Юрате и Каститиса и на улице Й. Басанавичюса пройдут концерты, ярмарка, будут организованы развлечения для детей.
Сегодня начинается Национальная проверка знаний школьников. Начнется она заданием по чтению для учеников 4-х классов. Проверка знаний будет проходить виртуально до 5 мая.
После зимы возобновились работы в Японском саду. Вильнюсское самоуправление рассказывает, что на пересечении улиц Линкмену, Львиво и Гележинкеле будет настоящий оазис. Уже высажено 140 деревьев. Появятся пруд с мостиками, скульптуры, беседки, водные каскады и многоие другое.
С 1 апреля в столице возобновляется обычное расписание общественного транспорта. Теперь он будет ходить чаще. Обновленное расписание можно найти на странице judu.lt.
На курсы литовского языка в Вильнюсе уже зарегистрировалось более 1000 украинцев. Из-за большого количества желющих регистрация временно приостановлена. В настоящее время ведется набор волонтеров, которые хотят обучать взрослых людей из Украины литовскому языку. Им надо будет зарегистрироваться и пройти специальное обучение, прежде чем они смогут вести занятия самостоятельно.
Парк Европы традиционно приглашает одну субботу весны провести по-особенному. Завтра, 2 апреля, здесь пройдет мероприятие Menas LĖTAI – на него приглашают тех, кто хотел бы открыть для себя радость «медленного» искусства в гармонии с природой.
В Тракайском районе отреставрировали лестницу, которя ведет к городищу Стирню. Этот курган является одной из достопримечательностей туристической тропы Сайде.
Знаменитый фестиваль Skamba skamba kankliai в этом году будет проходить не в столице Литвы, а в Культурной столице Европы 2022, в Каунасе. Он состоится 26–29 мая.
Департамент охраны окружающей среды начал акцию под названием Garažiukas – Kaminukas, она продлится весь апрель. В рамках акции экологи будут проводить проверки компаний и частных лиц, занимающихся ремонтом и разборкой автомобилей. Одна из задач акции – снижение загрязнения окружающей среды отходами транспортных средств.
В Дубае завершилась Всемирная выставка EXPO 2020, которая продолжалась полгода. Накануне закрытия Литва была удостоена серебряной награды в категории малых павильонов.
Департамент охраны окружающей среды приглашают людей старше 18 лет вступать в ряды внештатных инспекторов по защите природы (NAAI). Заявки принимаются до 11 апреля.
В воскресенье, 3 апреля, на Кафедральной площади состоится мероприятие для всей семьи, посвященное безопасности и соблюдению Правил дорожного движения (ПДД). На нем можно будет познакомить с ПДД самых маленьких, увидеть дорогу глазами нетрезвого человека, получить много полезной информации. Мероприятие будет проходить с 12 до 16 часов.
В Краеведческом музее Пасвалиса поселилось почти 1000 ежей. Коллекцию всевозможных ежиков – стеклянных, глиняных, деревянных, тряпичных и других — 12 лет собирала семья из Клайпеды. Теперь эти существа на время стали частью экспозиции Пасвалисского музея.