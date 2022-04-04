Маски в помещениях, регистрация на «лесосад» и другие новости

С сегодняшнего дня маски в закрытых помещениях (кроме медучреждений, учреждений опеки и общественного транспорта) рекомендованы, но не обязательны. Однако крупные торговые центры рекомендуют не торопиться снимать маски. Например, в ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй по-прежнему будут применяться знакомые всем меры безопасности.