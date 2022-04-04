Маски в помещениях, регистрация на «лесосад» и другие новости

Несмотря на то, что маски в помещениях теперь только рекомендованы, торговые центры просят посетителей носить их, как и прежде. Сегодня началась регистрация на Национальный «лесосад». Об этих и других новостях читайте ниже.
С сегодняшнего дня маски в закрытых помещениях (кроме медучреждений, учреждений опеки и общественного транспорта) рекомендованы, но не обязательны. Однако крупные торговые центры рекомендуют не торопиться снимать маски. Например, в ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй по-прежнему будут применяться знакомые всем меры безопасности.
Все страны Балтии прекратили импорт российского газа.
В Мариуполе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс. По сведениям СМИ, в машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Кведаравичюса срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось. В 2016 году Кведаравичюс снял фильм «Мариуполис» о войне в Донбассе.
Желающих поменять паспорт или ID-карту, Департамент миграции снова принимает в порядке живой очереди.
Начинается реконструкция улицы Озо в столице. Ремонтные работы пройдут на отрезке от ул. Гелвону до ул. Кернавес (от Akropilis до Ozas). Будут оборудованы дополнительные полосы движения.
Дирекция автомобильных дорог Литвы объявила конкурс на реконструкцию моста А. Мешкиниса (Клебонишкиса) через Нерис, который находится рядом с построенным мостом (участок автомагистрали A1 Вильнюс – Каунас – Клайпеда с 99,03 по 100,47 км).
Участок на Шилутском шоссе закроют на три месяца. Муниципальная комиссия по безопасному движению одобрила прошение АО «Kauno tiltai», строящего эстакаду поверх трех городских артерий – Шилутского шоссе, Вильнюсского шоссе и Балтийского проспекта. Участок дороги от улицы Дубисос до кольцевого перекрестка будет закрыт на три месяца.
На этой неделе начинаются ремонтные работы на ул. Оланду на участке от костела Петра и Павла до ул. Филарету. Будьте внимательны, возможны пробки.
По данным пожарно-спасательной службы, за выходные в природе произошло 168 пожаров.
Авиакомпания airBaltic этим летом предложит 12 прямых рейсов из Вильнюса. Это маршруты в Амстердам, Берлин, Дублин, Дубровник, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Таллинн, а также удобные перелеты с пересадкой в Риге. В мае компания откроет также прямые рейсы из Вильнюса в Гамбург.
Столичное самоуправление и Active Vilnius приглашают всех желающих проводить время активно и участвовать в различных тренировках, которые проходят на реновированных площадках и стадионах Вильнюса. Это занятия по баскетболу, пляжному волейболу, бадминтону, настольному теннису и др. Расписание – на странице vilnius.lt.
Паланга готовит технические решения, которые позволят открыть маяк в Швянтойи посетителям. Для этого понадобится оборудовать лифт для людей с ограниченными возможностями, обустроить смотровую площадку и т.д. Работы планируется начать в следующем году.
Арт-пространство Menų spaustuvė отмечает свое 20-летие. Это площадка, которая дает возможность самовыражения множеству организаций и артистов-исполнителей, а публику здесь знакомят с многообразием современного исполнительского искусства.
Началась регистрация на грандиозную акцию по посадке лесов – Национальный «лесосад». На рекордной площади – 748 га – планируется высадить около 2 млн деревьев. Кампания, организованная Министерством охраны окружающей среды и Гослесничеством, состоится 23 апреля. В ней приглашают принять участие всех любителей природы. Регистрация – по ссылке: https://registracija.vmu.lt.