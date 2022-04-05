Продолжительность отопительного сезона, 85-летие заповедника Жувинтас и другие новости

«Вильнюсские тепловые сети» рассказали о продолжительности отопительного сезона. Заповедник Жувинтас в этом году отмечает свое 85-летие. Об этих и других новостях читайте ниже.
Отопительный сезон в этом году продлится не менее чем до середины апреля или даже дольше. По данным «Вильнюсских тепловых сетей», отопительный сезон обычно заканчивается в конце апреля, но в прошлом году он завершился в столице с рекордным опозданием — 5 мая. Об окончании отопительного сезона в Вильнюсе сообщает самоуправление города. При этом сегодня пока сложно предсказать, какой будет погода и когда станет известна точная дата завершения отопительного сезона.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе обратится к парламенту Литвы, сообщает портал ru.DELFI.lt. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Обращение намечено на 12 апреля в день парламентской сессии.
Литва высылает из страны посла России и закрывает консульство России в Клайпеде. Посол нашей страны в Москве вернется в Литву. Также в ближайшее время посол Литвы в Украине вернется работать в Киев.
Действовавшие в России международные компании информационных технологий (IT) и другие компании не смогут переехать в Литву, сообщила литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. «Несмотря на то, что службы нашей страны обеспечивают исключительно строгую проверку прибывающей компании или лица, продолжение этого процесса в сегодняшней ситуации невозможно и не соответствует ожиданиям граждан Литвы», — написала министр в понедельник в Facebook. «Мы останавливаем выдачу новых посреднических документов международным компаниям, у которых были представительства в России», — добавила она.
Торговая сеть Rimi сообщила о плановом повышении зарплаты своим сотрудникам. На данный момент к Rimi уже присоединилось около полусотни людей из Украины, бежавших от войны. Отдел персонала подчеркивает, что все 3300 сотрудников компании, независимо от национальности, пола и возраста, получают зарплату, соответствующую квалификации, и социальные гарантии.
В Старом городе столицы появилась новая инсталляция Klausyklos. Она выполнена в рамках проекта «Я создаю Вильнюс» и представляет собой скамейки для исповеди, которые могут дать возможность людям общаться по-новому.
В Морском музее Литвы в этом году уже наблюдают 12 детенышей тюленей, найденных на побережье. Завтра в полдень стартует конкурс, участники которого смогут предлагать для тюленят имена на основе охраняемых растений, произрастающих в Литве.
170 тысяч — это количество лиц, чей адрес декларированного места жительства в Литве указан неправильно. Людей просят уточнить заявленные адреса.
Центр регистрации беженцев в Клайпеде (ул. Парижяус комунос, 16А) теперь будет работать с 8.00 до 18.00 в будние дни. Центр по приему украинских беженцев начал работать 14 марта и за это время принял 6036 обращений.
Самая старая охраняемая территория Литвы – заповедник Жувинтас – отмечает свое 85-летие. Заповедник был создан в 1937 году по инициативе профессора Тадаса Иванаускаса. Тогда было принято решение охранять озеро Жувинтас, которое отличается богатым и разнообразным миром проживающих на нем птиц.