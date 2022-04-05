Продолжительность отопительного сезона, 85-летие заповедника Жувинтас и другие новости

Отопительный сезон в этом году продлится не менее чем до середины апреля или даже дольше. По данным «Вильнюсских тепловых сетей», отопительный сезон обычно заканчивается в конце апреля, но в прошлом году он завершился в столице с рекордным опозданием — 5 мая. Об окончании отопительного сезона в Вильнюсе сообщает самоуправление города. При этом сегодня пока сложно предсказать, какой будет погода и когда станет известна точная дата завершения отопительного сезона.