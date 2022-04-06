Обновленная остановка Lvivo, Центр экстремальных видов спорта и другие новости

В некоторых магазинах Lidl покупатели в кассах самообслуживания столкнутся с новшеством. После оплаты покупок им, чтобы выйти из зоны самообслуживания, надо будет сканировать чек, только тогда откроются ворота. Ни Rimi, ни IKI пока такие технологии в зоне самообслуживания вводить не планируют. Представитель сети Maximа сказала, что в некоторых магазинах их сети есть такие ворота.