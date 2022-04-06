Обновленная остановка Lvivo, Центр экстремальных видов спорта и другие новости

На остановке Lvivo оборудовано электронное табло нового образца с расписанием движения транспорта. А в Лиепкальнисе планируется построить Центр экстремальных видов спорта. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня отмечается День безопасности дорожного движения. По этому случаю полиции Литвы передано 11 новых мотоциклов BMW для служебных нужд. Покупка этих транспортных средств обошлась в 253 тыс. евро. Мотоциклы отправляются по районам – Шяуляйский, Паневежский, Мариямпольский и Клайпедский, – где и будет осуществляться патрулирование.
Остановка Lvovo в столице не только сменила название, но и обновилась. На остановке Lvivo тестируется электронное табло, работающее по такому же принципу, как «читалки» для книг. На «электронной бумаге» в режиме реального времени отображается и время отправления транспорта, и общее расписание.
В марте более 140 000 жителей Литвы получили пенсию одинокого человека. Размер выплаты составляет 32 евро в месяц. Пенсию одинокого человека назначают автоматически, никаких специальных заявок подавать не надо.
В Вильнюсском университете с 22 по 29 апреля пройдут MIDI – Дни математики и информатики. В программе – соревнования по спортивному ориентированию, баскетболу, волейболу и шахматам. LAN Party и вечеринка. Символ мероприятия – синий кот.
В Вильнюсе более 80 матерей с детьми и украинскими флагами молчаливым шествием в память о погибших в Украине детях выразили поддержку украинским матерям.
Рассматривается предложение реорганизовать Русский Драматический театр Литвы в Театр Национальных меньшинств. Министр культуры Симонас Кайрис подчеркивает, что важно не поменять название, а создать новое видение и содержание театра.
ЕС окончательно утвердил продление отмены роуминга внутри стран-членов Сообщества до 2032 года. Действие первоначальной нормы, принятой в 2017 году, должно было закончиться летом текущего года. Об этом сообщила новостная служба Yle.
Торговая сеть Iki сообщила, что уже приняла на работу 85 военных беженцев из Украины, и в ближайшее время собирается трудоустроить еще около 30. Чаще всего украинцам предлагаются позиции работников в зале и кассиров-продавцов. Планируется трудоустраивать украинцев и в администрацию сети.
В некоторых магазинах Lidl покупатели в кассах самообслуживания столкнутся с новшеством. После оплаты покупок им, чтобы выйти из зоны самообслуживания, надо будет сканировать чек, только тогда откроются ворота. Ни Rimi, ни IKI пока такие технологии в зоне самообслуживания вводить не планируют. Представитель сети Maximа сказала, что в некоторых магазинах их сети есть такие ворота.
Жители Литвы за месяц выкупили годовое количество соли: одни хранят, другие продают по 2,5 евро. Представители торговых сетей говорят, что украинская соль распродана, однако недостатка в этом продукте нет, поскольку соль теперь закупается в других странах. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.
Паланга приглашает на День дружбы с Украиной. В субботу, 9 апреля, в городе пройдет акция поддержки – «День литовско-украинской дружбы». Пожертвованные во время мероприятия средства пойдут на основные нужды украинских военных беженцев, находящихся в Паланге.
Аникщяйский центр искусств приглашает в Музей ангелов, где есть даже ангел, исполняющий желания. Здесь можно успокоиться и зарядиться добрыми эмоциями. В настоящий момент в музее представлены работы известных литовских художников, лауреатов премий по культуре и искусству. Об этом рассказывает портал welovelithuania.com.
Международный джазовый фестиваль Vilnius Mama Jazz в этом году будет проходить не осенью, а 26-29 мая в Литовском национальном драматическом театре. В завершающий день фестиваля состоится концерт знаменитого Владимира Тарасова и его товарищей из Украины We stand with Ukraine.
В Доме Адели и Паулюса Галаунесов Национального художественного музея им. М. К. Чюрлёниса завтра, 7 апреля, состоится открытие выставки живописи Витаутаса Тречокаса Malonumas. Выставка будет работать до 14 мая.
В пруду Зумпе в Таураге планируется установить плавучий фонтан, который будет освещаться 16-ю светодиодными лампочками. Фонтан намечено оборудовать примерно к 27 мая.
В Вильнюсе за 11 млн евро планируется оборудовать Центр экстремальных видов спорта. Власти столицы планируют выделить для этого участок в районе Лиепкальнис, а строительством, оборудованием и содержанием центра займется частный партнер. Арена будет предназначена для занятий такими видами спорта, как горный велосипед, паркур, скейтбординг, ролики, лыжи на колесах, сноуборды и др. Площадкой смогут пользоваться для тренировок и соревнований и любители, и профессионалы. На территории центра будет разбит и Олимпийский парк для соревнований международного уровня. Построить Центр экстремальных видов спорта планируется в течение двух лет.