Новости

Концерт «Доброго вечора! Ми з України», Зеленая волна в столице и другие новости

Автор R RADIO LT

В пятницу, 22 апреля, в Вильнюсе состоится концерт «Доброго вечора! Ми з України» со звездным составом украинских исполнителей. А в эту субботу столицу снова охватит Зеленая волна. Об этих и других новостях читайте ниже.

22 апреля в столичном Avia Solutions Group Arena состоится концерт «Доброго вечора! Ми з України». На нем выступят Монатик, Dorofeeva (Надя Дорофеева), Сергей Бабкин (5nizza), Алина Паш, Джерри Гейл (Яна Шемаева) и комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Максим Коновал, Савьян, Юрий Карагодин. Все средства от продажи билетов будут направлены фонду Маши Ефросининой. Известная украинская телеведущая во время войны переквалифицировала работу своего благотворительного фонда для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и людей пожилого возраста. Билеты распространяет bilietai.lt.

Концерт «Доброго вечора! Ми з України», Зеленая волна в столице и другие новости

 

Пруд возле российского посольства в Вильнюсе в среду был окрашен в красный цвет в ответ на агрессию России в Украине. В число авторов входит и опимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите, которая в рамках перформанса переплыла окрашенный в красный цвет пруд.

Министр транспорта Литвы: остановить российский транзит в Калининград невозможно. «Что касается односторонних решений по калининградскому транзиту – такое теоретически, наверное, не очень возможно, потому что это соглашение Европейского союза и России», – сказал Марюс Скуодис журналистам в среду. По его словам, сейчас в Сообществе идут дискуссии об эмбарго в отношении российского и белорусского грузового транспорта в ЕС, но для Калининградской области все равно будет сделано исключение. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.

В Китае новая вспышка COVID-19 – из-за этого грузы в Литву могут опаздывать.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед литовским Сеймом в следующий вторник.

В Клайпеде и в Шяуляй проходят ярмарки контактов, где военные беженцы из Украины смогут встретиться с работодателями.

8 из 10 жителей Литвы среди лидеров зарубежных стран наиболее положительно оценивают президента Украины Владимира Зеленского. Худшие оценки – у главы Китая Си Цзиньпина, а также у Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Появилась визуализация, как будут выглядеть новые детские сады в столичных районах Перкункемис и Пашилайчяй, а также школа в Байорай.

На побережье, в Паланге и Швянтойи, начались мероприятия, посвященные Пасхе – они продолжатся до самого праздника. Это подготовка пасхальных украшений, мастер-классы Velykiniai margučiai и др. Полная программа мероприятий – на странице Культурного центра Паланги.

В Великокняжеском дворце в Вильнюсе на этой неделе откроется выставка, на которой будут экспонироваться детские доспехи кронпринца Польши и Литвы Сигизмунда Августа.

Три самоуправления страны – Таурагское, Друскининкайское и Йонавское – планируют в ближайшее время закупить 16 новых электроавтобусов, стимулируя жителей страны  активнее пользоваться общественным транспортом.

Министр финансов Гинтаре Скайсте: еще как минимум полтора года мы будем покупать более дорогой газ.

На проспекте Пилайтес представлен новый пешеходный переход. Он спроектирован так, что его не смогут не заметить даже те, кто смотрит в мобильный телефон и не следит за дорогой.

В Вильнюсе продолжается Зеленая волна. В субботу, 9 апреля, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс приглашает горожан на озеленительные работы, которые пройдут в сквере Лакштингала в начале пр. Саванорю. Начало – в 10:30.

Концерт «Доброго вечора! Ми з України», Зеленая волна в столице и другие новости

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

«Мумий Тролль» готовит летний сборник на виниле

«Мумий Тролль» готовит летний сборник на виниле

Автор Эвелина Никанорова
Обновленная остановка Lvivo, Центр экстремальных видов спорта и другие новости

Обновленная остановка Lvivo, Центр экстремальных видов спорта и другие новости

Автор R RADIO LT
Продолжительность отопительного сезона, 85-летие заповедника Жувинтас и другие новости

Продолжительность отопительного сезона, 85-летие заповедника Жувинтас и другие новости

Автор R RADIO LT
Большинство магазинов на Пасху, 17 апреля, работать не будут

Большинство магазинов на Пасху, 17 апреля, работать не будут

Автор R RADIO LT
Маски в помещениях, регистрация на «лесосад» и другие новости

Маски в помещениях, регистрация на «лесосад» и другие новости

Автор R RADIO LT
Еще раз &#8211; об изменениях, которые вступают в силу в начале апреля

Еще раз – об изменениях, которые вступают в силу в начале апреля

Автор R RADIO LT
Озеленение горы Гедиминаса, ПДД для самых маленьких, коллекция ежей и другие новости

Озеленение горы Гедиминаса, ПДД для самых маленьких, коллекция ежей и другие новости

Автор R RADIO LT
Скорая отмена масок, стоимость пасхальной корзины и другие новости

Скорая отмена масок, стоимость пасхальной корзины и другие новости

Автор R RADIO LT
Грю и миньоны оказываются в Шанхае в «Миньоны: Грювитация»

Грю и миньоны оказываются в Шанхае в «Миньоны: Грювитация»

Автор Эвелина Никанорова