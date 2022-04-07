Концерт «Доброго вечора! Ми з України», Зеленая волна в столице и другие новости

В пятницу, 22 апреля, в Вильнюсе состоится концерт «Доброго вечора! Ми з України» со звездным составом украинских исполнителей. А в эту субботу столицу снова охватит Зеленая волна. Об этих и других новостях читайте ниже.
22 апреля в столичном Avia Solutions Group Arena состоится концерт «Доброго вечора! Ми з України». На нем выступят Монатик, Dorofeeva (Надя Дорофеева), Сергей Бабкин (5nizza), Алина Паш, Джерри Гейл (Яна Шемаева) и комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Максим Коновал, Савьян, Юрий Карагодин. Все средства от продажи билетов будут направлены фонду Маши Ефросининой. Известная украинская телеведущая во время войны переквалифицировала работу своего благотворительного фонда для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и людей пожилого возраста. Билеты распространяет bilietai.lt.
Пруд возле российского посольства в Вильнюсе в среду был окрашен в красный цвет в ответ на агрессию России в Украине. В число авторов входит и опимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите, которая в рамках перформанса переплыла окрашенный в красный цвет пруд.
Министр транспорта Литвы: остановить российский транзит в Калининград невозможно. «Что касается односторонних решений по калининградскому транзиту – такое теоретически, наверное, не очень возможно, потому что это соглашение Европейского союза и России», – сказал Марюс Скуодис журналистам в среду. По его словам, сейчас в Сообществе идут дискуссии об эмбарго в отношении российского и белорусского грузового транспорта в ЕС, но для Калининградской области все равно будет сделано исключение. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.
В Китае новая вспышка COVID-19 – из-за этого грузы в Литву могут опаздывать.
В Клайпеде и в Шяуляй проходят ярмарки контактов, где военные беженцы из Украины смогут встретиться с работодателями.
8 из 10 жителей Литвы среди лидеров зарубежных стран наиболее положительно оценивают президента Украины Владимира Зеленского. Худшие оценки – у главы Китая Си Цзиньпина, а также у Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Появилась визуализация, как будут выглядеть новые детские сады в столичных районах Перкункемис и Пашилайчяй, а также школа в Байорай.
В Великокняжеском дворце в Вильнюсе на этой неделе откроется выставка, на которой будут экспонироваться детские доспехи кронпринца Польши и Литвы Сигизмунда Августа.
Три самоуправления страны – Таурагское, Друскининкайское и Йонавское – планируют в ближайшее время закупить 16 новых электроавтобусов, стимулируя жителей страны активнее пользоваться общественным транспортом.
На проспекте Пилайтес представлен новый пешеходный переход. Он спроектирован так, что его не смогут не заметить даже те, кто смотрит в мобильный телефон и не следит за дорогой.
В Вильнюсе продолжается Зеленая волна. В субботу, 9 апреля, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс приглашает горожан на озеленительные работы, которые пройдут в сквере Лакштингала в начале пр. Саванорю. Начало – в 10:30.