Концерт «Доброго вечора! Ми з України», Зеленая волна в столице и другие новости

Министр транспорта Литвы: остановить российский транзит в Калининград невозможно. «Что касается односторонних решений по калининградскому транзиту – такое теоретически, наверное, не очень возможно, потому что это соглашение Европейского союза и России», – сказал Марюс Скуодис журналистам в среду. По его словам, сейчас в Сообществе идут дискуссии об эмбарго в отношении российского и белорусского грузового транспорта в ЕС, но для Калининградской области все равно будет сделано исключение. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.