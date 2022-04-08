Удивительные счета за отопление, растение для украшения стола и другие новости

Глава Литовской ассоциации поставщиков услуги отопления рассказал, что счета за отопление будут похожи на пасхальный подарок для жителей страны. А природоохрана предупреждает о запрете использовать редкие растения для украшения стола в праздничные дни. Об этих и других новостях читайте ниже.
В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца. «В этом году счета за март будут интересными. Они повсюду будут маленькими, включая Вильнюс, поскольку государство подарило жителям компенсацию. Поскольку в Вильнюсе цены были самыми высокими, то снижение цен здесь почувствуют больше всего. Это в каком-то смысле будет пасхальный подарок для жителей», – сказал президент Литовской ассоциации поставщиков услуги отопления Валдас Лукошявичюс. Он привел пример – если счет составлял 100 евро, то НДС за три месяца – это 27 евро. На такую сумму и снизят счета в марте. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.
Посольство России сохранит свое нынешнее название, посол этой страны покинет Литву в течение 7 дней, сообщило BNS Министерство иностранных дел Литвы.
Решение Литвы закрыть российское консульство в Клайпеде окажет минимальное влияние на деятельность предпринимателей. Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс говорит, что российские консульства выдают визы сотрудникам компаний для деловых поездок, но сейчас они уже не актуальны для большей части бизнеса, который работал с Россией.
В пяти отделениях Литовского национального музея 9–21 апреля пройдут пасхальные мастер-классы. В мастер-классах могут принимать участие как семьи, так и отдельные лица. Участники будут красить и расписывать пасхальные яйца традиционными литовскими способами, с археологом Повиласом сделают яйцо из глины, а украинка Юлия познакомит их с украинскими пасхальными традициями.
Музей игрушек продолжит работу в старых помещениях Старого города. В конкурсе на аренду помещения участвовали два участника, и Музей игрушки был признан победителем независимыми экспертами.
8-10 апреля Литовский Красный Крест организует сбор средств гигиены для жителей Украины в магазинах Maxima. Собранные средства гигиены будут предназначены для украинцев, бежавших от войны в Украине в Литву.
Рассматривается открытие филиалов Международной украинской школы, которые будут работать по субботам в Вильнюсе, а затем и в других городах.
Уже ставшая традиционной Каунасская весенняя ярмарка начинается в Каунасе на аллее Лайсвес. В ярмарке примут участие более 700 торговцев, в том числе и представители старых ремесел и традиций.
В Паланге – Пасхальное настроение. Сегодня улицу Й. Басанавичюса украсили большими раскрашенными яйцами.
Вильнюсская телебашня открыла для посетителей новую открытую смотровую площадку, которая находится над рестораном Paukščių takas.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что самоуправление не выдаст никаких разрешений на мероприятия, которые обычно проводятся 9 мая на Антакальнисском кладбище.
В аптеке может оказаться, что ваши лекарства больше не компенсируют, и вам надо платить полную цену. В Литве изменился список компенсируемых лекарств, его сейчас пересматривают каждых полгода. На этот раз в список не попали 197 препаратов, но появилось 160 новых.
Некоторые торговые сети ввели ограничения — не более 4 бутылок подсолнечного масла в одни руки.
В Каунасе появилось еще одно произведение, посвященное Украине. Масштабная скульптура K-Totem на площади Учредительного Сейма изменила свой облик. Художник Альгис Кришчунас создал для нее иллюстрацию «Cut», которая обращает внимание на детей, чью жизнь и мировосприятие необратимо изменила война.
Столичная компания Grinda устанавливает современные очистные сооружения поверхностных сточных вод на территории между ул. Сиесику и Миглос. Новая система сможет очищать дождевую воду из Шешкине, Фабийонишкес и Пашилайчяй и ул. Шяуринес, которая появится в будущем.
С приближением Пасхи Департамент окружающей среды напоминает, что нельзя срезать растение плаун (рataisas), потому что на его восстановление понадобится 20-30 лет. Вместо него для украшения стола рекомендуют использовать известное всем инвазивное растение ракитник (zuikiakrūmis, šluotinis raipstas) или пророщенные ростки пшеницы.