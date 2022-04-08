Удивительные счета за отопление, растение для украшения стола и другие новости

В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца. «В этом году счета за март будут интересными. Они повсюду будут маленькими, включая Вильнюс, поскольку государство подарило жителям компенсацию. Поскольку в Вильнюсе цены были самыми высокими, то снижение цен здесь почувствуют больше всего. Это в каком-то смысле будет пасхальный подарок для жителей», – сказал президент Литовской ассоциации поставщиков услуги отопления Валдас Лукошявичюс. Он привел пример – если счет составлял 100 евро, то НДС за три месяца – это 27 евро. На такую сумму и снизят счета в марте. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.